search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 14:53
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.10.2025 12:17

Εμπρηστική επίθεση έξω από το γραφείο του Θεοχάρη στον Αγ. Δημήτριο –  ΝΔ: «Φασιστική ενέργεια τραμπούκων»  

29.10.2025 12:17
theocharis-fotia-grafeia

Άγνωστοι έκαναν εμπρηστική επίθεση έξω από τα γραφεία του Χάρη Θεοχάρη στον Αγιο Δημήτριο.

Αγνωστοί πέταξαν μολότοφ στην πόρτα του γραφείου του υφ. Εξωτερικών την ώρα που υπήρχαν και υπάλληλοι εντός αυτού. Δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ στο σημείο έφτασε και η πυροσβεστική.

Το περιστατικό έγινε σήμερα το πρωί με τη ΝΔ να κάνει λόγο για «φασιστική ενέργεια» από «θρασύδειλους τραμπούκους». 

«Η επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού Εξωτερικών και Βουλευτή Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Χάρη Θεοχάρη στον Άγιο Δημήτριο, είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων, οι οποίοι μάλιστα δεν δίστασαν να βάλουν φωτιά στην είσοδο του γραφείου την ώρα που βρίσκονταν εργαζόμενοι εντός αυτού! Καταδικάζουμε την επίθεση και καλούμε όλα τα κόμματα να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους. Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται, η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται» αναφέρει η ΝΔ.

Η αντίδραση του Θεοχάρη

Ο ίδιος ο Χάρης Θεοχάρης, σε ανάρτησή του έκανε λόγο για «πράξη δειλίας, τυφλής βίας και ευθείας προσβολής στη Δημοκρατία»

«Σήμερα, οργανωμένη ομάδα γνωστών-αγνώστων επιτέθηκε στο πολιτικό μου γραφείο στον Άγιο Δημήτριο, την ώρα που οι συνεργάτες μου βρίσκονταν μέσα.

Κανείς δεν τραυματίστηκε και αυτό είναι το μόνο παρήγορο στοιχείο μιας ενέργειας που δεν στρέφεται μόνο εναντίον προσώπων, αλλά εναντίον των θεσμών και της ίδιας της πολιτικής ζωής.

Η επίθεση αυτή είναι πράξη δειλίας, τυφλής βίας και ευθείας προσβολής στη Δημοκρατία.

Η Δημοκρατία όμως δεν εκφοβίζεται, δεν τρομοκρατείται και δεν κάνει βήμα πίσω απέναντι σε όσους επιχειρούν να την πλήξουν. Εμπιστευόμαστε τις Αρχές που ήδη διερευνούν το περιστατικό και αναμένουμε την πλήρη απόδοση ευθυνών.

Με ψυχραιμία, ενότητα και αποφασιστικότητα συνεχίζουμε» έγραψε.

Διαβάστε επίσης:

Δημοσκόπηση Interview: Νέες εκλογές αν δεν προκύψει κυβέρνηση υποστηρίζει η πλειοψηφία – Εκτός βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση

ΠΑΣΟΚ για Άγνωστο Στρατιώτη: «Ο κ. Μαρινάκης υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και ψεύδεται σε απευθείας μετάδοση»

Επιχείρηση «σιωπή»: Μετά τον Άγνωστο Στρατιώτη η κυβέρνηση θέλει… ησυχία και στις επετείους Πολυτεχνείου και Γρηγορόπουλου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aautokinito_agora
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αύξηση στις ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ τον Σεπτέμβριο, στο 16,1% τα ηλεκτρικά

Kelsey Grammer-new
LIFESTYLE

Κέλσι Γκράμερ: Μπαμπάς για όγδοη φορά στα 70 του ο ηθοποιός

slovakia-pezoi
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σλοβακία… πρωτοπορεί: Βάζει όριο ταχύτητας και στους πεζούς 

tourkia-seismos
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Δύο παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε

voultepsi_2910_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θύελλα από τη δήλωση Βούλτεψη: «Από τον ΣΥΡΙΖΑ πέθαναν τα παιδιά στα Τέμπη» – «Μνημείο αθλιότητας και τοξικότητας», απαντά η Κουμουνδούρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

petsas_stelios_vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στέλιος Πέτσας: Viral η σημαία ... άγνωστης χώρας που ανέβασε τα social media

ant1_serres_1808_1920-1080_new
MEDIA

Σέρρες: Αυτή η σειρά παίρνει τη θέση της στον ΑΝΤ1

kyranakis-723-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Κυρανάκη κατά της ιδιοκτησίας των «Νέων»

troufakia_karida_sintagi
CUCINA POVERA

Γρήγορα και εύκολα τρουφάκια με ινδοκάρυδο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 14:52
aautokinito_agora
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αύξηση στις ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ τον Σεπτέμβριο, στο 16,1% τα ηλεκτρικά

Kelsey Grammer-new
LIFESTYLE

Κέλσι Γκράμερ: Μπαμπάς για όγδοη φορά στα 70 του ο ηθοποιός

slovakia-pezoi
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σλοβακία… πρωτοπορεί: Βάζει όριο ταχύτητας και στους πεζούς 

1 / 3