Επιχείρηση «σιωπή»: Μετά τον Άγνωστο Στρατιώτη η κυβέρνηση θέλει… ησυχία και στις επετείους Πολυτεχνείου και Γρηγορόπουλου

Με ένα αίσθημα ικανοποίησης και αποφόρτισης αντιμετώπισαν στην κυβέρνηση το γεγονός ότι χθεσινή παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου εξελίχθηκε χωρίς παρατράγουδα και επεισόδια τόσο στο Σύνταγμα όσο και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος.

Οι προειδοποιήσεις για αντίδραση στην τροπολογία που απαγορεύει τις διαδηλώσεις στο σημείο του άγνωστου στρατιώτη τελικά δεν είχαν περιεχόμενο και όλα κύλησαν ομαλά.

Και αυτή την ηρεμία και την εφαρμογή της τροπολογίας που τελικά έγινε νόμος θα επισημάνει σήμερα και ο πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο αναφέροντας ότι οι εορτασμοί σε εθνικές επετείους πρέπει να γίνονται με ενότητα και όχι με διάθεση διχασμού.

Στην κυβέρνηση εκτός από το Σύνταγμα, είχαν αγωνία και για τις κινητοποιήσεις από αγρότες κατά τη διάρκεια των παρελάσεων σε πόλεις κυρίως της βόρειας Ελλάδας καθώς υπάρχει αγανάκτηση για το γεγονός ότι καθυστερούν οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που έπρεπε να είχαν δοθεί μέσα στον Οκτώβριο.

Τελικά ούτε αυτές οι κινητοποιήσεις έγιναν και έπαιξαν ρόλο σε αυτό τόσο οι γαλάζιοι αγροτοσυνδικαλιστές που ηρέμησαν τα πράγματα ανάμεσα στους αγρότες, όσο και οι υποσχέσεις της κυβέρνησης ότι μέχρι τέλος Νοεμβρίου το θέμα θα έχει διευθετηθεί.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί σήμερα στο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων στο υπουργικό συμβούλιο καθώς θα συζητηθεί η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Μάλιστα ο πρωθυπουργός αναμένεται να δεσμευτεί για το χρόνο απόδοσης των κοινοτικών χρημάτων αλλά να μιλήσει και για μια νέα αρχή στην διαχείριση τους.

Όμως αν ο φόβος για τα επεισόδια στην 28η Οκτωβρίου πέρασε τα δύσκολα είναι μπροστά. Σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες έρχεται το Πολυτεχνείο, μια ημερομηνία που κουβαλάει περισσότερα από συνθήματα: είναι ο καθρέφτης της σχέσης κάθε κυβέρνησης με τη διαμαρτυρία. Και λίγο μετά, στις αρχές Δεκεμβρίου, η επέτειος της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου μια νύχτα που πάντα δοκιμάζει την ψυχραιμία και τα αντανακλαστικά της ΕΛ.ΑΣ.

Το στοίχημα είναι διπλό: να διατηρηθεί η δημόσια τάξη χωρίς να τραυματιστεί η ελευθερία της έκφρασης. Γιατί η δημοκρατία δεν δοκιμάζεται μόνο όταν καίγονται κάδοι, αλλά και όταν σβήνουν φωνές. Το κράτος οφείλει να επιβάλλει κανόνες, όχι να επιβάλει σιωπή. Η διαφορά είναι λεπτή, αλλά κρίσιμη.

Στην ουσία, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχειρεί να διαμορφώσει μια νέα «κουλτούρα δημόσιου χώρου» – η αντιπολίτευση μιλάει γι αυταρχισμό – που επιβραβεύεται από την συντριπτική πλειοψηφία των δικών της ψηφοφόρων: Σεβασμός, πειθαρχία, αλλά και ένα είδος «τελετουργικής» αποστείρωσης στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη.

Οι μεν συντηρητικοί ψηφοφόροι του κόμματος βλέπουν την κίνηση ως «ένδειξη ωριμότητας ενός κράτους που δεν ανέχεται πια την ανομία των λίγων». Η δε κεντροαριστερή αντιπολίτευση ως επιστροφή σε μια υπερβολική αστυνομοκρατία που φιλτράρει τη διαμαρτυρία σαν θόρυβο.

«Ηρεμία και έλεγχος»

Με το βλέμμα στα επόμενα δύο «εύφλεκτα» ραντεβού του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου, το Μαξίμου θέλει να δείξει ότι «η χώρα δεν εκβιάζεται από τους δρόμους». Κάθε κυβέρνηση άλλωστε ονειρεύεται το δικό της «ήσυχο φθινόπωρο».

Η εικόνα των χθεσινών παρελάσεων χωρίς ένταση ήταν για την κυβέρνηση μια πρώτη επιβεβαίωση ότι η στρατηγική «ηρεμίας και ελέγχου» μπορεί να λειτουργήσει. Έστω κι αν η αντιπολίτευση την κατηγορεί για διασπορά φόβου.

Η πρόκληση για την κυβέρνηση δεν είναι να κρατήσει το Σύνταγμα «καθαρό», αλλά να το κρατήσει ζωντανό. Γιατί οι χώροι δεν γίνονται ιεροί από τις απαγορεύσεις, αλλά από το μέτρο με το οποίο τους διαχειριζόμαστε ανάμεσα στο χάος και τον έλεγχο, ανάμεσα στη φωνή και τη σιωπή.

Αν ο φετινός Νοέμβριος και Δεκέμβριος κυλήσουν χωρίς ένταση και φωτιές, τότε η κυβέρνηση θα έχει κερδίσει ένα πολιτικό στοίχημα που έβαλε με τον εαυτό της και που αφορά κυρίως το συντηρητικό της κοινό.

Διαβάστε επίσης

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα μπλόκα οι αγρότες, στα… χαρακώματα η κυβέρνηση, στο Υπουργικό η ενσωμάτωση του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ

Συνεδριάζει στις 12:00 το υπουργικό συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό – Ποια είναι η ατζέντα

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Τσίπρας «διχάζει» την Κουμουνδούρου – Αλαλούμ με τον όρο «συμπόρευση» και ο φοβος της διάλυσης