Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα μπλόκα οι αγρότες, στα… χαρακώματα η κυβέρνηση, στο Υπουργικό η ενσωμάτωση του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ

Αντιμέτωπη με ένα από τα χειρότερα σενάρια, όσον αφορά στις παρενέργειες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, βρίσκεται πλέον η κυβέρνηση, καθώς οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι σε ολόκληρη τη χώρα βρίσκονται σε κατάσταση αναβρασμού και ήδη κάποιοι σύλλογοι έχουν προχωρήσει σε κινητοποιήσεις.

Η αρχή αναμένεται να γίνει σήμερα στην Κρήτη – η οποία, ας μην διαφεύγει, βρίσκεται στο «μάτι του κυκλώνα» του σκανδάλου – όπου, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ κτηνοτρόφοι από το Ηράκλειο, το Λασίθι και τα Ανώγεια θα συγκεντρωθούν στις 12 το μεσημέρι, στο Ηράκλειο επί του ΒΟΑΚ και θα κλείσουν το δρόμο, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο σε οχήματα έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, οι εκπρόσωποί τους αναφέρουν ότι οι επόμενες κινήσεις θα αποφασιστούν στο σημείο του αποκλεισμού.

Παράλληλα, κινητοποιήσεις θα πραγματοποιήσουν σήμερα και οι κτηνοτρόφοι των Χανίων και του Ρεθύμνου, με μπλόκο διαρκείας πάνω στο ΒΟΑΚ στο ύψος των Τσικαλαριών, όπου θα κλείσουν στη 1 το μεσημέρι και τα δυο ρεύματα κυκλοφορίας του ΒΟΑΚ, από και προς τον κόμβο Μουρνιών και από και προς τον κόμβο Σούδας. Στο νησί, αγρότες και κτηνοτρόφοι δηλώνουν ότι βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο και ότι η επικρατούσα κατάσταση οδηγεί σε πλήρη μαρασμό τον πρωτογενή τομέα στην Κρήτη.

Το ενδιαφέρον είναι ότι, με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι αγρότες – εις ένδειξη σεβασμού προς την εθνική επέτειο – διέψευσαν την κυβέρνηση και δεν πραγματοποίησαν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, ωστόσο σε ολόκληρη τη χώρα επικρατεί συνδυασμός οργής και απόγνωσης, καθώς οι παραγωγοί έχουν κυριολεκτικά «στεγνώσει» οικονομικά, παρά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης ότι έχουν αρχίσει πληρωμές, τις οποίες οι αγρότες χαρακτηρίζουν ως «σταγόνα τον ωκεανό».

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που παρουσίασε ο agrotypos.gr, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν λαμβάνειν:

· Συνδεδεμένες ενισχύσεις για το 2024: Αυξημένες ενισχύσεις για 8 καλλιέργειες (καλαμπόκι, πορτοκάλι, σιτάρι, ρύζι, ψυχανθή, μήλα, σπόροι, βιομηχανική ντομάτα) εκκρεμούν οι συμπληρωματικές πληρωμές.

· Βασική Ενίσχυση για το 2025 εκκρεμεί το 70% της προκαταβολής και η πληρωμή αναμένεται να γίνει τέλος Νοεμβρίου.

· Δεν έχουν πληρωθεί Βασική Ενίσχυση του 2024 κτηνοτρόφοι που έχουν κάνει μεταβίβαση δικαιωμάτων και νέοι αγρότες

· Μέτρο 23: Ενισχύσεις για ζημιές από ακραία φαινόμενα μετά την 1η Ιανουαρίου του 2024, εκκρεμεί να γίνει η πληρωμή

· Η εξόφληση της βιολογικής του 2024 έχουν πληρωθεί 17,5 εκατ. ευρώ από τα 60 εκατ. ευρώ, ενώ δεν έχει πληρωθεί η βιολογική κτηνοτροφία 20 εκατ. ευρώ.

· Ποσό 24 εκατ. ευρώ για πληρωμή του ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

· Ποσό 19 εκατ. ευρώ για πληρωμή των αυτόχθονων φυλών

· Ποσό 96 εκατ. ευρώ για την προκαταβολή βιολογικής του 2025

· Ποσό 238 εκατ. ευρώ για την εξισωτική του 2025

· Για την εξισωτική του 2024 έχουν δεσμευτεί επιπλέον 30 εκατ. ευρώ αλλά δεν έχει γίνει η πληρωμή

· Ποσό 22 εκατ. ευρώ για τους Νέους Αγρότες: Ακόμη περιμένουν οι εν δυνάµει δικαιούχοι του Μέτρου Νέων Αγροτών του 2025 για τις τελικές τους εντάξεις για να πληρωθούν τις προκαταβολές.

Από την κυβέρνηση – τόσο από το Μαξίμου, όσο και από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – διαβεβαιώνουν ότι οι καταβολές θα αρχίσουν μέσα στον Νοέμβριο, ωστόσο, όπως σημειώνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, τα ίδια άκουγαν και τους προηγούμενους μήνες και χρήματα δεν είδαν, με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός εξ αυτών να βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους οικονομικού αδιεξόδου.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, σε πολιτικό επίπεδο, η κυβέρνηση έχει περάσει σε φάση άμυνας, ιδίως μετά την παραίτηση του… επιδοτούμενου αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Καϊμακάμη, ο οποίος στην κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, μεταξύ άλλων είχε δηλώσει ότι… δεν πηγαίνει στον Οργανισμό κάθε μέρα και ότι είχε επιλεγεί από τον ίδιο τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα. Έμπειροι κοινοβουλευτικοί παραδέχονται ότι μέχρι στιγμής, οι εργασίες της Εξεταστικής το μόνο που έχουν κάνει είναι να εμπεδώσουν το αίσθημα ότι το σκάνδαλο είναι αποκλειστικά «γαλάζιο».

Εν πάση περιπτώσει, στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο – και παρά το γεγονός ότι έχουν υπάρξει αντιδράσεις και ενστάσεις και εντός ΝΔ – θα συζητηθεί το σχέδιο ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ενώ «τρέχει» και η προθεσμία παρουσίασης στην Κομισιόν του action plan για τον οργανισμό, η οποία λήγει στις 4 Νοεμβρίου.

