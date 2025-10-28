search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 02:50
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

28.10.2025 22:12

Λατινοπούλου: Ζήτω ο Μεταξάς, να απολυθούν «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί και άλλα ακροδεξιά σε τηλεοπτική εκπομπή (Video)

28.10.2025 22:12
latinopoulou_madriti

Καλεσμένη σε εκπομπή του Action24, η πρόεδρος της Φωνής της Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου, πιστή στην αρχή της πρόκλησης προς άγραν ακροδεξιών ψήφων, χαιρέτισε τους τηλεθεατές λέγοντας «Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος, ζήτω ο Μεταξάς» με τον παρουσιαστή Σεραφείμ Κοτρώτσο να αντιδρά: «Αρχίσαμε…».

«Λέτε ότι το ΟΧΙ το είπε στους Ιταλούς ο Ιωάννης Μεταξάς και όχι ο ελληνικός λαός. Δυστυχώς η ιστορία περιγράφει εντελώς διαφορετικά τα πράγματα…» της είπε.

«Η ιστορία είναι μία. Τι είπε; Ναι είπε; Είπε στον Ιταλό πρέσβη ΟΧΙ και ο λαός τον ακολούθησε στον πόλεμο» επέμεινε η Αφροδίτη Λατινοπούλου. 

«Ο Μεταξάς ήταν αυτός που είπε πρώτος το ΟΧΙ»!, ήταν ο διάλογος που ακολούθησε.

Στη συνέχεια της εκπομπής, Αφροδίτη Λατινοπούλου αναφέρθηκε σε εκπαιδευτικούς που «βάλλουν εναντίον της πατρίδας μας, εναντίον των εθνικών μας εορτών. Θα έπρεπε να απολυθούν». 

«Είναι σκουπίδια τα οποία δε σέβονται τη σημαία μας και προσβάλουν τη μνήμη των ηρώων μας» , είπε.

