Δένδιας για παρέλαση: Πρώτο ορατό δείγμα της μετάβασης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή

«Η φετινή παρέλαση ανέδειξε το πρώτο ορατό δείγμα της μετάβασης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή» τόνισε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος παρέστη σήμερα, Τρίτη 28 Οκτωβρίου, στην παρέλαση στρατιωτικών και πολιτικών τμημάτων στη Θεσσαλονίκη για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Σήμερα, 28η Οκτωβρίου, αποτίουμε φόρο τιμής στους Έλληνες που αντέταξαν το «Όχι» έναντι της φασιστικής και ναζιστικής επιβουλής» ανέφερε ο κ. Δένδιας σε ανάρτησή του στο Χ.. «Δεν ήταν απλώς μια παρέλαση φρονήματος. Ήταν μια παρέλαση καινοτομίας, η οποία μπορεί πλέον να ενισχύει το φρόνημα» υπογράμμισε.

«Για πρώτη φορά παρέλασε τμήμα καινοτομίας, που ενσαρκώνει τον μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια σύγχρονη, τεχνολογικά προηγμένη και επιχειρησιακά αυτοδύναμη δύναμη αποτροπής. Μέσα από νέα εξοπλιστικά προγράμματα, μη επανδρωμένα μέσα, και σύγχρονες τεχνολογίες, προχωράμε σταθερά σε μια πορεία μεταρρυθμίσεων που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της εποχής» εξήγησε.

«Είμαστε υπερήφανοι για τις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίοι παρέλασαν σήμερα με τιμή. Με προσήλωση στο συνταγματικό τους καθήκον, υπερασπίζονται διαχρονικά την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Σήμερα, 28η Οκτωβρίου, αποτίουμε φόρο τιμής στους Έλληνες που αντέταξαν το «ΟΧΙ» έναντι της φασιστικής και ναζιστικής επιβουλής.

Η φετινή παρέλαση στη Θεσσαλονίκη ανέδειξε το πρώτο ορατό δείγμα της μετάβασης των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή.



Δεν ήταν απλώς μια… pic.twitter.com/s9ruNHnNme — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 28, 2025

Νωρίς το πρωί, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας επισκέφθηκε το εργοτάξιο του υπό ανέγερση Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, το οποίο κατασκευάζεται με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», στο Φίλλυρο Θεσσαλονίκης. Εκεί ενημερώθηκε από το μέλος του ΔΣ του ιδρύματος πρέσβη ε.τ. Γιάννη Ραπτάκη για το νέο νοσοκομείο, το οποίο αποτελεί μέρος της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία.

Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον υπουργό ‘Αμυνας της Κυπριακής Δημοκρατία Βασίλειο Πάλμα, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης (ΛΑΦΘ). Οι δύο υπουργοί συζήτησαν μεταξύ άλλων για την αμυντική συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου και τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις που αφορούν στα ζητήματα ασφαλείας. Επιπλέον, αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την προοπτική συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου για την κοινή συμμετοχή και εκπόνηση σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διάφορους τομείς, όπως η έρευνα και η καινοτομία.

Πριν από την παρέλαση, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας μετέβη στο Ηρώο της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου – Μακεδονίας, όπου πραγματοποιήθηκαν επιμνημόσυνη δέηση από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο και κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

Διαβάστε επίσης:

Δένδιας για 28η Οκτωβρίου: «ΟΧΙ απέναντι σε κάθε απειλή, προχωράμε στην Ατζέντα 2030»

Κωνσταντοπούλου για 28η Οκτωβρίου: «Να παλεύουμε για Ελευθερία και Δημοκρατία, αψηφώντας το κόστος»

Δούκας για 28η Οκτωβρίου: Το «ΟΧΙ» του 1940 μας θυμίζει πως κάθε εποχή χρειάζεται τα δικά της «όχι»