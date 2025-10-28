search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

28.10.2025 12:52

Δένδιας για 28η Οκτωβρίου: «ΟΧΙ απέναντι σε κάθε απειλή, προχωράμε στην Ατζέντα 2030»

28.10.2025 12:52
«ΟΧΙ απέναντι σε κάθε απειλή, προχωράμε στην ”Ατζέντα 2030”» είναι το μήνυμα που εξέπεμψε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

«Το διαχρονικό μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου του 1940 είναι η απόφαση του ελληνικού λαού να προασπίσει την ανεξαρτησία του», τονίζει ο υπουργός σε ανάρτησή του.

Και συνεχίζει: «Για να μπορεί η Ελλάδα να επαναδιατυπώνει το «ΟΧΙ» απέναντι σε κάθε απειλή, προχωράμε στην «Ατζέντα 2030».

Τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που έχει γίνει στο νέο ελληνικό κράτος».

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του ΠτΔ Κωνσταντίνου Τασούλα και του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, η Θεσσαλονίκη γιορτάζει την ιστορική επέτειο του ΟΧΙ.

