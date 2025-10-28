search
28.10.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

28.10.2025 11:56

Κουτσούμπας για την 28η Οκτωβρίου: «Οι νέες λαμπρές σελίδες της ιστορίας θα γραφτούν και πάλι από τον οργανωμένο λαό»

28.10.2025 11:56
Eurokinissi

Στο μήνυμά του για την 28η Οκτωβρίου, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζει τον ιστορικό χαρακτήρα της επετείου και την διαχρονικότητα της.

«Οι νέες λαμπρές σελίδες της ιστορίας θα γραφτούν και πάλι από τον οργανωμένο λαό, που ορθώνει το ανάστημα του, υπερασπίζεται τη ζωή και τις ανάγκες του και παλεύει με κάθε τρόπο για να επιβάλει το δίκιο του», αναφέρει.

dendias-parelasi-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για παρέλαση: Πρώτο ορατό δείγμα της μετάβασης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή

SEISMOGRAFOS NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,6 Ρίχτερ στη θάλασσα Μπάντα της Ινδονησίας

hostage hamas israel
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς παραδίδει τα λείψανα ενός ακόμη Ισραηλινού ομήρου – Οργή Νετανιάχου για το λανθασμένο φέρετρο

pserimos
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκίνηση στην Ψέριμο: Οι δύο μαθητές του νησιού παρέλασαν μαζί με παιδιά από το 11ο Δημοτικό Περιστερίου για την 28η Οκτωβρίου

gavdos 1
ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Παρέλαση χωρίς μαθητές στη Γαύδο

Kazuo-Okada-1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Kazuo Okada: Ο δισεκατομμυριούχος που αναγκάστηκε να «βγάλει στο σφυρί» αμύθητης αξίας έργα τέχνης για να πληρώσει δικηγόρους

routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

georgiasdis_tsimtsili
MEDIA

Νίκος Γεωργιάδης: «Δεν θα ήθελα να συνεργαστώ ποτέ ξανά με τον Γιώργο Λιάγκα» - Το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το νέο σύστημα ΦΠΑ της ΑΑΔΕ υπόσχεται έσοδα αλλά επιβαρύνει τις μικρές επιχειρήσεις

giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

