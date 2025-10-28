ΠΑΣΟΚ: Τα αυτογκόλ με Παπαβασιλείου και… Σαββόπουλο που άνοιξαν συζητήσεις – Αιχμηρές παρεμβάσεις Δούκα – Γιαννακοπούλου

Δύο αυτογκόλ με ποδοσφαιρικούς όρους που έγιναν πολιτικοί, έκαναν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο για το ΠΑΣΟΚ να φέρει και μια ζόρικη εβδομάδα που ξεκίνησε με μηνύματα στελεχών στην ηγεσία. Το πρώτο αφορά την παραίτηση εξπρές του πρώην πλέον Διευθυντή του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη, Γιώργου Παπαβασιλείου και το δεύτερο την απουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου.

Γιαννακοπούλου: Να μην βάζουμε τέτοιου είδους αυτογκόλ

«Καλό είναι να μην γίνονται τέτοιου είδους λάθη και να είμαστε προσεκτικοί στο εξής. Είμαι σίγουρη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί, προκειμένου σε μια συγκυρία όπου η ΝΔ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, όπου υπάρχει τόσο μεγάλη λαϊκή δυσαρέσκεια, να μην βάζουμε τέτοιου είδους αυτογκόλ», είπε η Νάντια Γιαννακοπούλου στο Action 24 για την παραίτηση του Διευθυντή του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη εξαιτίας αναρτήσεων που είχε κάνει στο παρελθόν υπέρ Μητσοτάκη, Δένδια και Δημητριάδη. Παράλληλα η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι το σύνολο των ηγετών της αντιπολίτευσης θα έπρεπε να έχει δώσει το παρών στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, βάζοντας προφανώς στο «κάδρο» και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Δούκας: Υπάρχουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ που σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ

Ακολούθησε ο Χάρης Δούκας που σε συνέντευξη του στο Open χτύπησε και εκείνος το καμπανάκι για την επιλογή που έγινε για την θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη. «Υπάρχουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ που σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ» είπε με αιχμηρό ύφος ο δήμαρχος της Αθήνας και μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ. Επανέλαβε μάλιστα την θέση του για τις διεργασίες στην κεντροαριστερά, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχοντας καθαρές θέσεις μπορεί να συνομιλήσει με όλους και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αν αυτό ιδρυθεί.

Άνοιξε συζήτηση για έλλειψη ελέγχουν των προσώπων που προορίζονται για επιτελικές θέσεις στο κόμμα

Με αυτά τα δεδομένα ανοίγουν συζητήσεις στο ΠΑΣΟΚ για έλειψη ελέγχου των προσώπων που τοποθετούνται σε επιτελικές θέσεις στο κόμμα, με ευθύνη της ηγετικής ομάδας. Αναμένονται διορθωτικές κινήσεις με τα κορυφαία στελέχη του κόμματος να κρατούν στάση αναμονής. Πλέον ξετυλίγεται ένα στοίχημα χρόνου για να μην υπάρξει ένας νέος κύκλος εσωστρέφειας, στόχος να ανέβουν σύντομα τα ποσοστά του κόμματος ώστε να σταματήσουν τα εκατέρωθεν εσωκομματικά πυρά.

Το κόμμα Τσίπρα και οι επόμενες δημοσκοπήσεις

Η παράμετρος Τσίπρα θα παίξει τον δικό της ρόλο στις ισορροπίες στο ΠΑΣΟΚ καθώς το τελευταίο που θα ήθελαν στην Χαριλάου Τρικούπη είναι να έρθουν μετρήσεις που θα δείχνουν ότι μπορεί να απειλήσει την πρωτοκαθεδρία τους στην αντιπολίτευση. Η εξίσωση αποκτά όλο και περισσότερες παραμέτρους και ο Νίκος Ανδρουλάκης καλείται να πατήσει το γκάζι μέσω του συνεδρίου και θεματικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα.

