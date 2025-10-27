Χάρης Δούκας: Περνάμε θολά μηνύματα, στελέχη του ΠΑΣΟΚ θέλουν σφιχταγκάλιασμα με τη ΝΔ – Λέω τις απόψεις μου, δεν ροκανίζω την καρέκλα του Ανδρουλάκη (Video)

Κριτική στην στρατηγική του ΠΑΣΟΚ άσκησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κάνοντας λόγο για «θολά μηνύματα», αλλά και για στελέχη του κόμματος που… γλυκοκοιτάζουν προς τη ΝΔ, ενώ απέρριψε κατηγορίες ότι υποσκάπτει τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Μιλώντας στο ΟΡΕΝ, ο Χ. Δούκας υπογράμμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ δε μπορεί να έχει έωλα μηνύματα. Η θέση μας πρέπει να είναι ξεκάθαρη κι αυτή η θέση να είναι ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που συμβαίνει όμως είναι ότι υπάρχουν στελέχη που πολλές φορές σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ, γιατί πιστεύουν ότι υπάρχει δυνατότητα συγκυβέρνησης. Αυτό είναι πρόβλημα στρατηγικής, αλλά και πολιτικό και συλλογικό πρόβλημα».

«Πρέπει να πάμε στο συνέδριο και να αποφασίσουμε συνολικά ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Έχουμε μπροστά μας μια χρυσή ευκαιρία, να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη ψηφοφόρων που είναι πικραμένοι, απογοητευμένοι, οργισμένοι. Πρέπει να τους κερδίσουμε για να κάνουμε δημοσκοπικό άλμα», είπε ο δήμαρχος Αθηναίων, προσθέτοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ενώσει δυνάμεις στην κοινωνία και αφού το ίδιο έχει καθαρή θέση, δεν βρίσκω τον λόγο να μην είναι ανοικτό στον διάλογο. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, θεωρώ ότι πρέπει να μιλήσουμε με όσους θέλουν να μιλήσουν μαζί μας», και εξηγώντας ότι αναφέρεται «στον κ. Τσίπρα, εφόσον κάνει κόμμα και τους κ.κ. Φάμελλο, Χαρίτση, Κόκκαλη».

Απαντώντας σε κατηγορίες ότι «πριονίζει» την καρέκλα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο Χ. Δούκας σημείωσε ότι «είμαι χρόνια στο ΠΑΣΟΚ, κατέβηκα σε μια εκλογική διαδικασία και με ψήφισαν χιλιάδες άνθρωποι. Έχω ευθύνη να λέω τις απόψεις μου. Ούτε μπαϊράκι σηκώνω, ούτε ροκανίζω την καρέκλα του κ. Ανδρουλάκη. Λέω τα ίδια πράγματα», ενώ άφησε αιχμές για την υπόθεση της παραίτησης του Γιώργου Παπαβασιλείου, διευθυντή… για μια μέρα του γραφείου του Ν. Ανδρουλάκη, λόγω αναρτήσεών του υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής που εφάρμοζε, λέγοντας ότι «αυτές οι αναρτήσεις ήταν δημόσιες. Δεν ήταν κρυφές».

