ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025 11:31
27.10.2025 10:02

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Η Ελλάδα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο»

Για τα σχέδια που έχει για την Ελλάδα αλλά και τις σχέσεις της χώρας μας με τις ΗΠΑ, μίλησε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στην πρώτη της συνέντευξη στη Vogue Greece που κυκλοφόρησε χθες με την Καθημερινή της Κυριακής.

Λίγες ημέρες πριν η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μετακομίσει στην Ελλάδα για να αναλάβει τα νέα καθήκοντά της, μίλησε για τα πάντα στο γνωστό περιοδικό τονίζοντας τη σημαντική θέση που έχει η Ελλάδα στην Μεσόγειο.

«Η Ελλάδα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο», τονίζει η πρώτη πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα δίνοντας το σήμα πως είναι έτοιμη να δώσει αγώνα για να γραφτεί νέα ιστορία ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Θέλω να γράψουμε καινούργια κεφάλαια και να αφήσουμε μια κληρονομιά με διάρκεια στην αμερικανική και ελληνική πολιτική ιστορία».

Όσον αφορά τις βασικές προτεραιότητες της, αφορούν την ενίσχυση της γεωπολιτικής σημασίας της Ελλάδας και τη διεύρυνση της συνεργασίας σε ναυτιλία, αγροτικό τομέα, τουρισμό, άμυνα, τεχνολογία και ενέργεια.

«Η συνεργασία μας σε αυτούς τους τομείς ενισχύει την ειρήνη σε όλη την περιοχή και ενδυναμώνει τη διατλαντική συμμαχία στο σύνολο της», τονίζει.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ οραματίζεται ένα μέλλον στο οποίο η ελληνική καινοτομία και οι αμερικανικές επενδύσεις θα συμπορεύονται ενώ θέλει όλοι οι Έλληνες να γνωρίζουν ότι «οι ΗΠΑ είναι σύμμαχός τους».

