ΠΑΣΟΚ για επίθεση σε Βορίδη: Καταδικάζουμε τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται

Με μια λακωνική ανακοίνωση και χωρίς να αναφέρεται ονομαστικά στον Μάκη Βορίδη καταδίκασε το ΠΑΣΟΚ το επεισόδιο σε βάρος του πρώην υπουργού, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

«Καταδικάζουμε τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται. Δεν έχει θέση στην κοινωνία μας και σε μια ευνομούμενη Πολιτεία δεν μπορεί να υποκαθιστά τους θεσμούς», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη.

