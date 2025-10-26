search
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 19:21
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

26.10.2025 11:58

Δένδιας: Όνειδος για τη δημοκρατία η απαράδεκτη επίθεση στον Μάκη Βορίδη

26.10.2025 11:58
Την «αμέριστη συμπαράστασή του» στον Μάκη Βορίδη και την οικογένειά του, για την «απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκαν από κουκουλοφόρους», εξέφρασε με ανάρτησή στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Εκφράζω την αμέριστη συμπαράστασή μου στον Μάκη Βορίδη, τη Δανάη και την μικρή τους κόρη, για την απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκαν από κουκουλοφόρους. Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν όνειδος για τη Δημοκρατία μας», έγραψε στη σχετική ανάρτησή του ο Νίκος Δένδιας.

Μάκης Βορίδης: Του επιτέθηκαν με αυγά στην Κρήτη

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο, 25/10, ο Μάκης Βορίδης είχε πάει για φαγητό μαζί με την οικογένειά του και φίλους στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν άγνωστοι συγκεντρώθηκαν έξω από το εστιατόριο όπου βρισκόταν και ξεκίνησαν να του πετούν αυγά, να τον βρίζουν και να φωνάζουν συνθήματα εναντίον του.

Τελικά, ο πρώην υπουργός και η παρέα του χρειάστηκε να φυγαδευτούν στο υπόγειο παρακείμενου εστιατορίου, μέχρι να φτάσουν στο σημείο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να τους απομακρύνουν με ασφάλεια.

1 / 3