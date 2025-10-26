Μυλωνάκης για επίθεση κατά Βορίδη: «Είναι οι ίδιοι που προσπάθησαν να γεμίσουν με μίσος και τοξικότητα την ελληνική κοινωνία»

Στο επεισόδιο σε βάρος του Μάκη Βορίδη, που έλαβε χώρα το Σάββατο, 25/10, στο Ηράκλειο της Κρήτης, αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, κάνοντας λόγο για «γνωστούς – αγνώστους» που προσπαθούν «να γεμίσουν με μίσος και τοξικότητα την ελληνική κοινωνία».

«Οι “γνωστοί – άγνωστοι” με τις κουκούλες απέδειξαν για μια ακόμη φορά ότι δεν σέβονται καμία αξία της ζωής. Χθες το βράδυ επιτέθηκαν στον Μάκη Βορίδη στο Ηράκλειο της Κρήτης που δειπνούσε με την οικογένεια του. Δεν φοβίζουν όμως κανένα. Αντίθετα μας θυμίζουν πόσο σημαντικό είναι να μη γυρίσουμε πίσω στην εποχή της πάνω και κάτω πλατείας, όταν οι ίδιοι προσπάθησαν να γεμίσουν με μίσος και τοξικότητα την ελληνική κοινωνία», έγραψε χαρακτηριστικά σε post του στο Χ ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Μάκης Βορίδης: Η «υποδοχή» του πρώην υπουργού στην Κρήτη με αυγά – Χρειάστηκε να τον φυγαδεύσουν

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο, 25/10, ο Μάκης Βορίδης είχε πάει για φαγητό μαζί με την οικογένειά του και φίλους στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν άγνωστοι συγκεντρώθηκαν έξω από το εστιατόριο όπου βρισκόταν και ξεκίνησαν να του πετούν αυγά, να τον βρίζουν και να φωνάζουν συνθήματα εναντίον του.

Τελικά, ο πρώην υπουργός και η παρέα του χρειάστηκε να φυγαδευτούν στο υπόγειο παρακείμενου εστιατορίου, μέχρι να φτάσουν στο σημείο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να τους απομακρύνουν με ασφάλεια.

