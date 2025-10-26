Βορίδης: «Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μου επιτέθηκαν απρόκλητα – Δεν σεβάστηκαν την 12χρονη κόρη μου»

Ανάρτηση για την επίθεση με αυγά που δέχτηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ έτρωγε με την οικογένειά του και φίλους του έκανε ο Μάκης Βορίδης.

«Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μου επιτέθηκαν χθες απρόκλητα σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου βρίσκομαι σε ιδιωτική επίσκεψη», έγραψε ο πρώην υπουργός.

«Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας», πρόσθεσε, καταλήγοντας: «Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία».

