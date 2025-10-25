Το δεξιόστροφο εξουσιολάγνο ΠΑΣΟΚ έκανε το «θαύμα» του – Πώς και ποιοι διέπραξαν τη γκάφα με τον Παπαβασιλείου

Μόνο τυχαία και απροσδόκητη δεν ήταν η κολοσσιαία γκάφα που διέπραξε η ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, τοποθετώντας σε θέση διευθυντή στο γραφείο του Νίκου Ανδρουλάκη έναν υμνητή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τον Γιώργο Παπαβασιλείου, ο οποίος μετά την κατακραυγή αναγκάστηκε να παραιτηθεί μέσα σε ελάχιστες ώρες.

Για όσους γνωρίζουν πράγματα, πρόσωπα και καταστάσεις, στο ΠΑΣΟΚ παίζει κρίσιμο και αποφασιστικό ρόλο μία ομάδα στελεχών, πέριξ του κ. Ανδρουλάκη, αλλά και γενικότερα, που έχουν στενή σχέση με την κυβέρνηση της ΝΔ και διαφόρων ειδών δεξιά συστήματα εξουσίας.

Το αποτέλεσμα είναι να προκύπτουν κάθε λίγο συμπεριφορές και επιλογές που εκθέτουν το ΠΑΣΟΚ και το εμφανίζουν ως παρακολούθημα της ΝΔ. Ενισχύοντας την αίσθηση ότι μετά τις εκλογές θα είναι εκείνο το κόμμα που θα (προς)τρέξει με χαρά να δώσει δεκανίκι στην ΝΔ για συγκυβέρνηση.

Ο κ. Παπαβασιλείου, επί χρόνια κορυφαίο στέλεχος – «καθεστώς» κατά πολλούς – του ΤΕΕ, ανήκε στην εκσυγχρονιστική πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ, που λίγο πριν, μα κυρίως μετά το 2019, γοητεύτηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και διατηρούσε στενές σχέσεις με παράγοντες της κυβέρνησης. Οι αναρτήσεις που αποθέωναν την κυβέρνηση, διάφορους υπουργούς της συγκεκριμένα, αλλά ακόμα και την Ομάδα Αλήθειας, ήταν ένα δείγμα αυτής της γοητείας. Ο κ. Παπαβασιλείου ήταν από τους λεγόμενους «Κυριακίστας», που έμειναν εντός ή στα πέριξ του ΠΑΣΟΚ, αναζητώντας ή ευελπιστώντας ότι κάποια στιγμή θα… αναγνωριστεί η στάση τους αυτή – η προσδοκία ήταν ότι θα αναγνωριστεί από το… Μαξίμου, αλλά σε κάθε περίπτωση η οπτική τους ήταν δεδομένη.

Στην πραγματικότητα ο κ. Παπαβασιλείου ανήκει στη χορεία εκείνων των στελεχών του ΠΑΣΟΚ που διατηρούν αγαστή συνεργασία με τους κυβερνώντες σε διάφορα πεδία.

Στο ΤΕΕ, όπου το πέρασμα του κ. Παπαβασιλείου ήταν έντονο, η παράταξη του ΠΑΣΟΚ (δια του Νίκου Μήλη, έμπιστου ανθρώπου του Νίκου Ανδρουλάκη) έχει τις καλύτερες των σχέσεων με την πλειοψηφική παράταξη του δεξιού προέδρου Γιώργου Στασινού. Μαζί είχαν ψηφίσει μάλιστα και τη συνεργασία με ιδιωτική επικοινωνιακή εταιρεία, σε ένα δυσθεώρητο ποσό, που έγινε αντικείμενο σφοδρής κριτικής.

Αλλά ο κ. Παπαβασιλείου έχει κι ένα άλλο ισχυρό έρεισμα στην ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ: Τον Κώστα Παπαδημητρίου, ο οποίος τον Φεβρουάριο του 2025 διορίστηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη συντονιστής όλων των δικτύων του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Παπαδημητρίου έχει άριστη συνεργασία και συνδιοικεί με τη δεξιά παράταξη του Κώστα Κόλλια στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Ο κ. Κόλλιας είναι κορυφαίος παράγοντας της ΝΔ επί των θεμάτων οικονομικής πολιτικής και μετά τις τελευταίες εκλογές στο Επιμελητήριο, βρήκε στο πρόσωπο του κ. Παπανδρέου το στήριγμα που ήθελε για να συνεχιστεί τι ίδιο καθεστώς με πριν. Όσοι παρακολουθούν τα πράγματα στον φορέα αυτόν, λένε ότι η διαχείριση των τεράστιων κονδυλίων που έχει το Επιμελητήριο γίνεται από τις δύο παρατάξεις, σαν να είναι… μία.

Μεταξύ των άλλων ο κ. Παπαδημητρίου έχει και το ρόλο του στενού συμβούλου του κ. Ανδρουλάκη σε θέμα επιλογής προσώπων για τις κορυφαίες θέσεις στο ΠΑΣΟΚ. Σε αυτόν αποδίδουν την κύρια ιδέα για την τοποθέτηση του κ. Παπαβασιλείου στο γραφείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ενώ κυκλοφορεί έντονα πως και ο κ. Μήλης είχε, λόγω του ΤΕΕ, την δική του θετική άποψη η συγκεκριμένη πρόταση.

Πολλοί εκτιμούν ότι Παπαδημητρίου και Παπαβασιλείου έχουν σφυρηλατήσει στενές σχέσεις, καθώς ανήκουν στην «ομάδα της Αγίας Παρασκευής». Τι είναι αυτή η «ομάδα»; Πρόκειται για στελέχη που έχουν αναφορά στον προερχόμενο μεν από το ΠΑΣΟΚ, αλλά υποστηριζόμενο σκληρά πλέον από τη ΝΔ, δήμαρχο Γιάννη Μυλωνάκη.

Στην παράταξη του κ. Μυλωνάκη έχουν βρει «στέγη» και συνεργάζονται στελέχη από το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ, ενώ η σύζυγος του κ. Παπαδημητρίου είναι και αντιδήμαρχός του. Ο κ. Μυλωνάκης πρωτοστατεί στην προβολή παραγόντων της ΝΔ, κινούμενος και κείνος σε δύο ταμπλό – πράσινο και γαλάζιο.

Κάπως έτσι και επειδή πιθανόν πολλοί είναι εκείνοι στο ΠΑΣΟΚ που ονειρεύονται μία αναπαραγωγή του μοντέλου συγκυβέρνησης με τη ΝΔ και σε κεντρικό επίπεδο, πέρα από επιμελητήρια και δήμους, προέκυψε και ο κ. Παπαβασιλείου, επιφανές «φιντάνι» των μηχανισμών επί κυβερνήσεων Σημίτη.

Το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι ότι τα φαινόμενα με στελέχη που δεν κρύβουν τη λαγνεία τους για την εξουσία με τη ΝΔ, πληθαίνουν.

Και όσο η Χαριλάου δεν ξεκαθαρίζει στην πράξη και όχι απλά στις γενικές διακηρύξεις, πως δεν υπάρχει θέμα συγκυβέρνησης με τη δεξιά, τόσο θα εκτίθεται.

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΣΟΚ: Παραιτήθηκε από διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη ο Παπαβασιλείου – Αποθέωνε τον Μητσοτάκη στο παρελθόν μέσω social media

Κικίλιας: «Θλίβομαι γι’ αυτά που συμβαίνουν με το μνημείο του Άγνώστου Στρατιώτη»

Σοφιανός: «Ο κόσμος θα συνεχίσει να διαδηλώνει μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη»