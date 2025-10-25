Σοφιανός: «Ο κόσμος θα συνεχίσει να διαδηλώνει μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη»

Στην αντιπαράθεση σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα αλλά και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρθηκε ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, σήμερα στον τ/σ «Σκάι».

Αναφερόμενος στην αντιπαράθεση για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη το μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, επισήμανε ότι «η κυβέρνηση έπαιξε ένα πολιτικό παιχνίδι θέλοντας να διχάσει, να αποπροσανατολίσει και να απευθυνθεί και σε κάποια ακροατήρια».

«Κάνει πως δεν καταλαβαίνει η κυβέρνηση», συνέχισε, ότι «ο κόσμος διαδηλώνει και θα διαδηλώνει, οι γονείς, οι συγγενείς βρίσκονται εκεί, γιατί εκεί βρίσκεται η Βουλή. Γιατί σε αυτή τη Βουλή παίρνονται αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή μας, που καθορίζουν την καθημερινότητά μας».

«Στην πλατεία μπροστά στη Βουλή», πρόσθεσε ο Ν. Σοφιανός «και στο παρελθόν, και τώρα και στο μέλλον θα βρίσκονται διαδηλωτές, ή γονείς ή κόσμος ο οποίος θέλει να απευθυνθεί, να διαδηλώσει απέναντι στην κυβέρνηση, στην κυβερνητική πλειοψηφία, εκεί είναι η Βουλή. Δεν αφορά το κενοτάφιο, δεν αφορά το Μνημείο του ‘Αγνωστου Στρατιώτη».

Έχουν απέναντι την πλειοψηφία του ελληνικού λαού

Η κυβέρνηση, επισήμανε, «προσπαθεί να ντύσει με έναν αυταρχισμό και με μια καταστολή την πολιτική της γιατί ξέρει ότι έχει απέναντί της τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, το λένε “όλα τα πουλιά στους κάμπους, στις ρούγες και στους λόγγους” και προσπαθεί να ξεφύγει με τέτοιους προσανατολισμούς “χαϊδεύοντας” και ακροατήρια αλλά και επιδεικνύοντας μια λογική καταστολής και αυταρχισμού που δεν θα περάσει. Ο κόσμος θα συνεχίσει να διαδηλώνει στη Βουλή, αυτό να περάσει στη συζήτησή μας.

Σε άλλο σημείο, ο Νίκος Σοφιανός επέστρεψε τον χαρακτηρισμό του βουλευτή της ΝΔ, Κώστα Κατσαφάδο που συμμετείχε στο πάνελ της εκπομπής και ο οποίος ανέφερε ότι «στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν αγροτοσυνδικαλιστές από όλα τα κόμματα».

Συνεχίζοντας ο Νίκος Σοφιανός υπογράμμισε ότι «τα κόμματα που κυβέρνησαν αυτή τη χώρα, που πήραν και διαχειρίστηκαν αυτό το άρρωστο σύστημα, το οποίο ζέχνει από παντού και η μπόχα έχει ανοίξει πλέον και πιάνει, έχει άμεση σχέση αυτή η πολιτική των επιδοτήσεων με την Κοινή Αγροτική Πολιτική».

«Το “φυτώριο”», είπε το μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, «για τους “φραπέδες” και για τους “χασάπηδες” είναι η περίφημη τεχνική λύση, η οποία έδωσε τη δυνατότητα μεταφέροντας εκτάσεις να δίνονται επιδοτήσεις».

«Το κρίσιμο όμως, σήμερα, είναι ότι 600 εκατομμύρια που πρέπει να δοθούν στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους, που δίνουν αγώνα επιβίωσης, δεν έχουν δοθεί. Και θα τα δώσει η κυβέρνηση, θα αναγκαστεί, γιατί ήδη θα βγουν κατά χιλιάδες στους δρόμους και θα τους βρει μπροστά της», κατέληξε ο Ν. Σοφιανός.

