Γεωργιάδης για Άγνωστο Στρατιώτη: Η εικόνα ενός μνημείου πρέπει να είναι η δέουσα – Ο Ρούτσι έκανε απεργία και η εκταφή ακόμα δεν έχει γίνει

Η τροπολογία της κυβέρνησης για τον Άγνωστο Στρατιώτη ήρθε γιατί «είναι άλλο να κάνεις κατάληψη με σκηνή σε ένα εθνικό μνημείο και άλλο να πηγαίνεις μια φορά, να διαμαρτύρεσαι και να φεύγεις».

Αυτό επισήμανε στην εκπομπή «Τώρα Μαζί» του OPEN ο Άδωνις Γεωργιάδης, συγκρίνοντας την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι με τη συγκέντρωση των «Μένουμε Ευρώπη» στην οποία συμμετείχε και ο ίδιος.

Ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε «παραπολιτικά» όσα γράφονται για επίθεσή του στον Νίκο Δένδια και τη φράση πως δεν θα πήγαινε να ψηφίσει τροπολογία που αφορά στο υπουργείο του μόνο αν νοσηλευόταν σε ΜΕΘ.

«Ό,τι κι αν πω εγώ, αμέσως παρεξηγείται από τα Μέσα (…) ότι έχει καρφιά να πετάξει για τον Δένδια που τον εκτιμώ και δεν έχω καμία τέτοια πρόθεση. Η κυβέρνηση έλαβε μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία για το πώς θα διαχειριστούμε ένα εθνικό μνημείο», ανέφερε και ερωτηθείς γιατί το έκανε τώρα αυτό η κυβέρνηση και όχι από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε, απάντησε: «Γιατί ποτέ δεν είχε σκεφτεί κανείς να καταλάβει το μνημείο για να προβάλει δικό του αίτημα».

«Το “Μένουμε Ευρώπη” ήταν στα επίπεδα του ανεκτού»

Σε νέα ερώτηση για δική του παρουσία στον Άγνωστο Στρατιώτη το 2015, με το «Μένουμε Ευρώπη», ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι «η αντίληψη που είχαμε τότε όλοι ήταν ότι μπορείς να κάνεις μια διαμαρτυρία και να φύγεις. Ήταν στα επίπεδα του ανεκτού. Μπορεί να κάναμε και λάθος, τώρα που το συζητάμε, σκέφτομαι ότι ίσως να ήταν καλύτερα να μην την είχαμε κάνει. Είναι όμως άλλο αυτό και άλλο το κάνω κατάληψη με μια σκηνή για να προβάλω το δίκιο μου. Αυτό είναι πρόβλημα».

»Το μνημείο εκφράζει το έθνος. Εκφράζει το σύνολο. Το 100% των Ελλήνων. Αν ο καθένας το καταλαμβάνει για να εκφράσει το δικό του αίσθημα τότε το μνημείο καταστράφηκε. Η εικόνα ενός μνημείου πρέπει να είναι η δέουσα, όποιος έχει μυαλό το καταλαβαίνει αυτό και χαίρομαι γιατί στην τελευταία δημοσκόπηση πολλοί περισσότεροι πολίτες από το ποσοστό ψηφοφόρων της ΝΔ συμφωνούν με αυτή την άποψη», πρόσθεσε.

«Δεν βλέπω ίδια ευαισθησία για την πλάκα στη Marfin»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απέφυγε να απαντήσει για το αν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών αποτελούν πρόβλημα. Τόνισε, ωστόσο, ότι «υπάρχει μνημείο για τα Τέμπη» και επικαλέστηκε τα θύματα της Marfin.

«Δεν έχω δει την ίδια ευαισθησία όταν πάνε αναρχικοί και σπάνε την πλάκα με τους νεκρούς της Marfin. Εκεί δεν είναι γραμμένο το όνομα μιας εγκύου που κάηκε ζωντανή; Υπάρχει μεγάλη πολιτική υποκρισία. Δεν έχουμε την ίδια ευαισθησία κάθε φορά που πάνε διάφορα γαϊδούρια και σπάνε την πλάκα», είπε.

Η αιχμή για τον Πάνο Ρούτσι

Κλείνοντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης άφησε αιχμή για τον Πάνο Ρούτσι.

«Έκανε μια απεργία πείνας 23 ημερών γιατί αδημονούσε, μας έλεγε, να μάθει από τι πέθανε το παιδί του. Η ελληνική δικαιοσύνη του έδωσε την άδεια της εκταφής, έχουν περάσει 15 μέρες και ακόμα εκταφή δεν έχουν κάνει. Αυτό μου προκαλεί εντύπωση», είπε.

«Υπάρχει ένα κεφάλαιο που λέει “σεβασμός στο πένθος των γονεών”, απόλυτα δεκτό, και ένα κεφάλαιο που λέει “δεν θα γκρεμίσουμε ολόκληρη την Ελλάδα” άλλο το ένα άλλο το άλλο», πρόσθεσε.

«Από το πένθος προς τα παιδιά δεν θα φτάσουμε να γκρεμίσουμε την ελληνική δημοκρατία», συνέχισε, τονίζοντας πως αν πέσουν οι θεσμοί δεν θα μείνει τίποτα.

