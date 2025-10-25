Τέσσερα χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά, που «έφυγε» σε ηλικία 57 ετών μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο, συμπληρώνονται σήμερα.

Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής από το 2015 έως τον πρόωρο θάνατό της στις 25 Οκτωβρίου 2021, έφερε νέα δυναμική στο κόμμα, αναδεικνύοντας νέα στελέχη με κεντρικό άξονα της πολιτικής της την πολιτική αυτονομία της παράταξης.

Πορεύθηκε με ευγένεια και πολιτικό πολιτισμό, αφήνοντας το στίγμα της στην πολιτική ζωή της χώρας.

«Όταν αρρώστησα, η μικρή μου κόρη ήταν δυόμισι χρονών, η μεγαλύτερη 11. Και είπα πρέπει να τα καταφέρω, πρέπει να μείνω, πρέπει να είμαι δίπλα στα παιδιά μου. Πρέπει εγώ να την πάω στην Α΄ Δημοτικού. Και πρέπει να σου πω ότι όταν τη πήγα στην πρώτη δημοτικού ήταν μια συγκλονιστική στιγμή για μένα και είπα “ναι, τα κατάφερα, είμαι εδώ και θα την πάω και στο Γυμνάσιο”», είχε πει η αείμνηστη πολιτικός σε τηλεοπτική της συνέντευξη για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τη διάγνωση για τον καρκίνο.

Κατά τραγική ειρωνία έφυγε ανήμερα της παγκόσμιας ημέρας κατά του καρκίνου του μαστού.

«Είναι εξαιρετικά δύσκολο να σκέφτεσαι ότι τα παιδιά σου μπορεί να μεγαλώσουν χωρίς εσένα, να σκέφτεσαι ότι μπορεί η μικρή σου να μη σε θυμάται καν πώς είσαι, να μη θυμάται τη φωνή σου, να μη θυμάται τη μορφή σου, να μη γνωρίσει το χάδι σου.

Εμείς ήμασταν πολύ μεγαλύτερες όταν χάσαμε τους γονείς μας, είχαμε προλάβει να ζήσουμε μαζί τους και έχουμε έντονες αναμνήσεις από εκείνους. Με έπιανε τρόμος όταν σκεφτόμουν ότι τα παιδιά μου, που με τόσο κόπο και προσπάθεια απέκτησα, θα τα άφηνα ξαφνικά μόνα τους», είχε πει τότε η Φώφη Γεννηματά.

Φώφη Γεννηματά: Η πολιτική της σταδιοδρομία

Η Φώφη Γεννηματά γεννήθηκε στις 17/11/1964 και ήταν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το 2015 έως το 2021.

Την περίοδο 1982-87 συμμετείχε στη φοιτητική παράταξη ΠΑΣΠ του ΠΑΣΟΚ, ενώ το 2000 εξελέγη βουλευτής Α’ Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ και μετέπειτα γραμματέας του προεδρείου της Βουλής.

Παρέμεινε στο αξίωμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2002, οπότε και εξελέγη υπερνομάρχης Αθηνών-Πειραιώς. Χρημάτισε υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2009-2010) και αναπληρώτρια υπουργός Εσωτερικών (2011-2012) στη κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρεόυ, καθώς και αναπληρώτρια υπουργός Εθνικής Άμυνας (2013-2015) στην κυβέρνηση Σαμαρά,



Τον Ιούνιο του 2015 εξελέγη πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 51,7%.

Στις εκλογές του Ιουλίου του 2019, το Κίνημα Αλλαγής ήταν τρίτο κόμμα στη Βουλή.

