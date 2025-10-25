Νέα Αριστερά: Στις 8 – 9 Νοεμβρίου θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή – Δύο γραμμές για τις συνεργασίες

Στο Πολιτικό Γραφείο της Νέας Αριστεράς που συνεδρίασε την Πέμπτη (στην σκιά της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ) συζητήθηκαν οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, από την παραίτηση Τσίπρα και πώς αυτή επιδρά στο πολιτικό σκηνικό και τα κόμματα της Αριστεράς, έως τα επόμενα βήματα του κόμματος για το Συνέδριο. Αποφασίστηκε να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος στις 8-9 Νοεμβρίου, ενώ προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί το συνέδριο. Αρχικώς είχε βρεθεί αίθουσα για τα μέσα Δεκεμβρίου, δεδομένου όμως ότι οι μέρες αυτές θα έπεφταν πάνω στην συζήτηση του Προϋπολογισμού, γίνεται προσπάθεια να βρεθεί χώρος για αρχές Δεκεμβρίου.

Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκαν οι διαφορετικές απόψεις για τις συνεργασίες. Από τη μία είναι η πρόταση Χαρίτση όπως έχει διατυπωθεί και δημόσια, για συνεργασίες «χωρίς αποκλεισμούς» και χωρίς προνομιακούς συνομιλητές, που περιλαμβάνουν και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και δείχνουν να αφήνουν χώρο και για το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα, εφόσον αυτό προκύψει και υπό προγραμματικές προϋποθέσεις.

Από την άλλη ο γραμματέας της ΚΕ Γαβριήλ Σακελλαρίδης, (με τις θέσεις του οποίου έχει συνταχθεί ένα πλειοψηφικό κομμάτι του κόμματος όπως είχε καταγραφεί στην Κεντρική Επιτροπή του Απριλίου) κατέθεσε πρόταση για συνεργασία με την ριζοσπαστική Αριστερά, που όπως λένε στελέχη, αφορά το ΜέΡΑ25, το ΚΚΕ, οργανώσεις της Αριστεράς, αλλά και σε μεγάλο βαθμό, ένα μεσαίο στελεχικό δυναμικό του «ιστορικού» ΣΥΡΙΖΑ, απογοητευμένο από τις εξελίξεις. Η πρόταση αυτή φαίνεται πως διαπνέεται από μια κριτική έως «απορριπτική» στάση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και όσα σήμερα πρεσβεύει, στο βαθμό που εκτιμάται ότι οι απόψεις του κλίνουν πλέον προς το κέντρο.

Την πρόταση Σακελλαρίδη φαίνεται να στηρίζει η «Ομπρέλα» και σε επίπεδο βουλευτών ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, και η Πέτη Πέρκα. Κοντά σε αυτή την προσέγγιση θεωρείται πως είναι και ο Θοδωρής Δρίτσας, η Σία Αναγνωστοπούλου φέρεται να ταλαντεύεται, ενώ με την πρόταση Χαρίτση συντάσσονται ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, η Εφη Αχτσιόγλου και ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Θεανώ Φωτίου, η Μερόπη Τζούφη, ο Χουσείν Ζειμπέκ και ο Φερχάτ Οζγκιούρ.

