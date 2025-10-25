search
25.10.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

25.10.2025

Δούκας για Γεννηματά: «Το παράδειγμά της μας δείχνει τον δρόμο για μια πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη κοινωνία»

Με μία ανάρτηση στο facebook ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας τίμησε την πρώην Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Φώφη Γεννηματά, που έφυγε από τη ζωή πριν από τέσσερα χρόνια.

«Τέσσερα χρόνια χωρίς τη Φώφη. Είχα την τιμή να με επιλέξει για συνεργάτη της και να γνωρίσω από κοντά τη ζεστασιά, τη γενναιοδωρία και το ήθος της», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Αισθάνομαι ακόμα έντονα την απουσία της. Αλλά το παράδειγμά της συνεχίζει να μας δείχνει τον δρόμο για μια πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη κοινωνία», πρόσθεσε.

Τέσσερα χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΣΜΟΣ

LIFESTYLE

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

