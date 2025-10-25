Δούκας για Γεννηματά: «Το παράδειγμά της μας δείχνει τον δρόμο για μια πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη κοινωνία»

Με μία ανάρτηση στο facebook ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας τίμησε την πρώην Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Φώφη Γεννηματά, που έφυγε από τη ζωή πριν από τέσσερα χρόνια.

«Τέσσερα χρόνια χωρίς τη Φώφη. Είχα την τιμή να με επιλέξει για συνεργάτη της και να γνωρίσω από κοντά τη ζεστασιά, τη γενναιοδωρία και το ήθος της», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Αισθάνομαι ακόμα έντονα την απουσία της. Αλλά το παράδειγμά της συνεχίζει να μας δείχνει τον δρόμο για μια πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη κοινωνία», πρόσθεσε.

