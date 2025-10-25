«Δεν μπορούμε να τον χάσουμε»: Χιλιάδες παιδιά αργοπεθαίνουν στη Γάζα περιμένοντας το Ισραήλ να επιτρέψει τη μεταφορά τους στο εξωτερικό

Παρά την εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς χιλιάδες ζωές στη Γάζα εξακολουθούν να κρέμονται από μία κλωστή.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ τουλάχιστον 15.000 ασθενείς πρέπει να εκκενωθούν από τη Γάζα το συντομότερο δυνατό, ώστε να λάβουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Στο νοσοκομείο Νάσερ νοσηλεύονται δύο αγόρια 10 ετών σε κρίσιμη κατάσταση. Το ένα έχει παραλύσει από το λαιμό και κάτω μετά από πυροβολισμό που δέχθηκε από ισραηλινό drone, το άλλο έχει όγκο στον εγκέφαλο.

Τον χτύπησε αδέσποτη σφαίρα από drone

Η Όλα Αντού Σαίντ χαϊδεύει απαλά τα μαλλιά του γιου της, Άμαρ. Βρισκόταν στη σκηνή τους στο νότιο τμήμα της Γάζας όταν τον χτύπησε αδέσποτη σφαίρα από ισραηλινό drone. Η σφαίρα σφήνωσε ανάμεσα στους δύο σπονδύλους του, αφήνοντάς τον παράλυτο.

«Χρειάζεται επείγουσα χειρουργική επέμβαση, αλλά είναι περίπλοκο. Οι γιατροί μας είπαν ότι μπορεί να πεθάνει από εγκεφαλικό επεισόδιο ή εγκεφαλική αιμορραγία. Η επέμβαση μπορεί να γίνει μόνο σε ένα καλά εξοπλισμένο νοσοκομείο», τόνισε η μητέρα του.

Μετά από δύο χρόνια πολέμου, τα νοσοκομεία στη Γάζα στην καλύτερη περίπτωση υπολειτουργούν.

Η αδελφή του Αχμέντ Αλ Τζαντ, Σάντ, λέει ότι ο αδελφός της την παρηγορούσε όλο τον καιρό, που ζούσαν εκτοπισμένοι. «Είναι μόλις 10 ετών και έβγαινε έξω για να πουλήσει νερό και να φέρει χρήματα στην οικογένεια», τόνισε.

Έγερνε το κεφάλι του

Η υγεία του άρχισε να παρουσιάζει κάποιες επιπλοκές πριν από μερικούς μήνες. «Το στόμα του Αχμάντ άρχισε να γέρνει προς τη μία πλευρά. Μου έλεγε κάποια στιγμή “Σαχντ, πονάει το κεφάλι μου”, και του δώσαμε απλώς παρακεταμόλη, αλλά αργότερα, το δεξί του χέρι σταμάτησε να κινείται», εξήγησε.

Η Σάντ θέλει ο αδελφός της να ταξιδέψει άμεσα στο εξωτερικό για να του αφαιρέσουν τον όγκο από το κεφάλι. «Δεν μπορούμε να τον χάσουμε. Ήδη χάσαμε τον πατέρα μας», τόνισε.

Υπό τον συντονισμό του ΠΟΥ μεταφέρθηκαν την Τετάρτη 41 ασθενείς και 145 συνοδοί στο εξωτερικό μέσω του συνοριακού περάσματος Καρέμ Σαλόμ. Ορισμένοι από αυτούς θα παραμείνουν στην Ιορδανία για περίθαλψη.

Το Ισραήλ δεν ανοίγει το πέρασμα της Ράφα

Ο ΠΟΥ ζητά το Ισραήλ να ανοίξει στο πέρασμα της Ράφα ώστε να επισπευστούν οι μεταφορές ασθενών. Ωστόσο, το Ισραήλ λέει ότι θα ανοίξει το πέρασμα μόλις η Χαμάς υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της, επιστρέφοντας τις σορούς των ομήρων.

Ο επικεφαλής του οργανισμού σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε την Τετάρτη δήλωσε ότι θα ήταν πιο αποτελεσματικό το Ισραήλ να επιτρέψει να μεταφερθούν ασθενείς στην Κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, όπως συνέβαινε πριν τον πόλεμο.

