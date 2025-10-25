Η μετωπική Δούκα – κυβέρνησης, η καχυποψία στο ΠΑΣΟΚ και ο «ανασχηματισμός» στο γραφείο του Ανδρουλάκη

Ο Χάρης Δούκας ευχήθηκε «καλή τύχη» στην κυβέρνηση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη μετά την σύντομη συνάντηση που είχε με τον αρμόδιο πλέον για το Μνημείο, Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια δίνοντας το μήνυμα ότι πλέον όλο το βάρος πέφτει σε αυτούς που ψήφισαν την τροπολογία αυτή. Ξέσπασε έτσι ένας πόλεμος διαρκείας μεταξύ του Δημάρχου και της κυβέρνησης, με τον ίδιο να κλιμακώνει οδηγώντας το θέμα στη Δικαιοσύνη. Καταγγέλει την απόφαση αναφερόμενος στο άρθρο 102 του Συντάγματος, αμφισβητώντας στην ουσία το σύνολο της τροπολογίας που ψήφισε η κυβέρνηση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανταπέδωσε τα πυρά μέσω του Action 24 αντευχόμενος «καλή τύχη» και εκείνος από την πλευρά του, αλλά στους δημότες της Αθήνας λέγοντας εμμέσως πλην σαφώς ότι έμπλεξαν με έναν δήμαρχο που κάνει πολιτική και δεν έχει ως προτεραιότητα την Αθήνα. «Μέσα σε λίγες ώρες ο κ. Δούκας αναίρεσε τον εαυτό του» σημείωναν κυβερνητικές πηγές μετά την απόφαση του δημάρχου να οδηγήσει το θέμα στη Δικαιοσύνη, ενώ προηγουμένως είχε πει «καλή τύχη» στην κυβέρνηση. Με αυτά τα δεδομένα η σύγκρουση Δούκα – κυβέρνησης έφτασε στα άκρα. Ο αριθμός των ανακοινώσεων της κυβέρνησης σε βάρος του, του ίδιου και του Νίκου Δένδια το αποδεικνύει απόλυτα.

Ενδιαφέρον έχουν και οι ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ που ναι μεν αναφέρουν την δημοτική αρχή και στρέφουν τα πυρά στην κυβέρνηση αλλά δεν αναφέρουν τον ίδιο τον Χάρη Δούκα. «Ο κ. Δένδιας επειδή προφανώς δε θέλει να εφαρμόσει την τροπολογία γιατί διαφωνεί και προσπάθησε – αντίθετα σε σε όσα προβλέπονται – να αναθέσει εκ νέου στη δημοτική αρχή της Αθήνας τη φροντίδα του μνημείου που ανέθεσε στο Υπουργείο Άμυνας η τροπολογία. Τη φροντίδα όμως, έχει τώρα το Υπουργείο Άμυνας, τη φορέσανε «καπέλο» στον κ. Δένδια. Πρόκειται ξεκάθαρα για μια κυβέρνηση παρωδία. Ο κ. Δένδιας θέλει να πετάξει από πάνω του τον «μουτζούρη» που του ρίξανε», είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Στη Χαριλάου Τρικούπη πληθαίνουν οι φωνές που εκτιμούν ότι ο δήμαρχος βλέπει το ζήτημα σαν ευκαιρία να βγεί εκείνος μπροστά απέναντι στην κυβέρνηση, καπελώνοντας ουσιαστικά τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ. Κάπως έτσι οι δύο πλευρές κινούνται στην ίδια «γραμμή» χωρίς ωστόσο να αναφέρει η μία την άλλη και με αρκετές δόσεις καχυποψίας, που έχουν το εσωκομματικό τους υπόβαθρο. Σε κάθε περίπτωση πάντως στο ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζουν ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία εικόνα επεισοδίων που να αμαυρώνει τις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου με αφορμή την αντιπαράθεση για το Μνημείο.

Την ίδια ώρα έγινε και ένας «ανασχηματισμός» στο γραφείο του Νίκου Ανδρουλάκη με τον μηχανικό Γιώργο Παπαβασιλείου να παίρνει την θέση του διευθυντή του γραφείου του από την δικηγόρο Έλενα Αναστασίου που ανέλαβε Γραμματέας του Δικτύου για τα δικαιώματα του παιδιού και της οικογένειας. Επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφοδελτίων έγινε ο Πέτρος Λάμπρου Οικονομολόγος που υπήρξε μέλος του ΠΑΚ με αντιστασιακή δράση.

