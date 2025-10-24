Μαξίμου: Έκτακτη σύσκεψη για την απειλή της λειψυδρίας – Εκπονείται σχέδιο δράσης

Προπαρασκευαστική σύσκεψη για την αντιμετώπιση της απειλής που συνιστά η λειψυδρία για την Αττική πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, με βάση τα τελευταία υδρολογικά δεδομένα και με αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την προστασία του δημόσιου αγαθού για όλους τους πολίτες, συζητήθηκε η λήψη άμεσων πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των επικείμενων κινδύνων. Σχετικές ανακοινώσεις θα υπάρξουν στις επόμενες εβδομάδες, τονίζεται χαρακτηριστικά.

