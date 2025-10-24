search
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.10.2025 00:49
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

24.10.2025 11:41

Σύσκεψη στο Μαξίμου για το νερό, έρχονται αποφάσεις και… αυξήσεις

24.10.2025 11:41
Όπως είναι γνωστό, η κυβέρνηση είναι πολύ προβληματισμένη με το θέμα της λειψυδρίας και της διαχείρισης των υδάτων στη χώρα – με έμφαση στην υδροδότηση της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα, λοιπόν, με πληροφορίες που έφθασαν στα αυτιά της στήλης, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, άμα τη επιστροφή του από Βρυξέλλες, θα πραγματοποιήσει στο Μαξίμου σύσκεψη… κλειστού τύπου για το θέμα με τους συναρμόδιους υπουργούς, καθώς επιθυμεί να προχωρήσουν τα πράγματα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εκτός από τα πρακτικά ζητήματα στη σύσκεψη θα συζητηθεί και το… επικοινωνιακό μέρος του θέματος, καθώς αναμένονται αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ, αν και κυβερνητικοί παράγοντες διαβεβαίωναν ότι αυτές δεν θα ξεπερνούν τα μερικά ευρώ το μήνα, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα έργα.

Οι ίδιες πηγές απέκρουσαν για άλλη μια φορά τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει την ιδιωτικοποίηση του νερού, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει διαψεύσει κατηγορηματικά ότι σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Για να δούμε, γιατί η συγκυρία είναι δύσκολη και δεν σηκώνει κι άλλες… ταραχές.

