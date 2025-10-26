Κρήτη: Πέταξαν αυγά στον Μάκη Βορίδη – Έτρωγε με την οικογένειά του σε εστιατόριο (Photos)

Περιπετειώδης ήταν η έξοδος του Μάκη Βορίδη σε εστιατόριο, το βράδυ του Σαββάτου, στην Κρήτη.

Ο πρώην υπουργός είχε πάει για φαγητό με την οικογένειά του και φίλους του, στο Ηράκλειο, όταν άγνωστοι συγκεντρώθηκαν έξω από αυτό και άρχισαν να του πετούν αυγά, να τον βρίζουν και να φωνάζουν συνθήματα εναντίον του.

Σύμφωνα με το neakriti, κάποιοι θαμώνες προσπάθησαν διακριτικά να τους αποτρέψουν, ενώ άλλοι διαμαρτυρήθηκαν στον Μάκη Βορίδη λέγοντάς του: «Δεν μπορείς να έρχεσαι εδώ με τέτοιο κλίμα, χωρίς μέτρα ασφαλείας και να κινδυνεύουμε και οι υπόλοιποι θαμώνες».

Ο Μάκης Βορίδης και η παρέα του φυγαδεύτηκαν στο υπόγειο παρακείμενου εστιατορίου μέχρι να φτάσουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να τους απομακρύνουν με ασφάλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, ένα μικρό παιδί άλλης παρέας που ήταν στο κατάστημα φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά.

