search
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 18:57
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Πέρρος ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΡΟΣ

26.10.2025 06:59

Συννεφιά στο ΠΑΣΟΚ: Η παραίτηση του Διευθυντή που εκθείαζε τον Μητσοτάκη, ο Δούκας και η «βελόνα»

26.10.2025 06:59
pasok new

Συννεφιά έχει μαζευτεί στη Χαριλάου Τρικούπη που δεν έχει να κάνει με το Φθινόπωρο αλλά με την βελόνα των ποσοστών που δεν έχει ξεκολλήσει ούτε στο νέο κύκλο των δημοσκοπήσεων που ολοκληρώθηκε αυτή τη βδομάδα. Ο Πάρις Κουκουλόπουλος ήρθε να βάλει τη «βελόνα» του Γερουλάνου ξανά στο τραπέζι, λέγοντας ότι αν δεν έχουν ανέβει τα ποσοστά μέχρι τα Χριστούγεννα, θα πρέπει όλοι να δουν τι φταίει. Παράλληλα, ο Χάρης Δούκας πήρε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του στη μετωπική με την κυβέρνηση για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη. Η εβδομάδα με αυτά τα δεδομένα κύλησε με λεπτές ισορροπίες και συζητήσεις στον απόηχο των στατικών μαντάτων που έφεραν οι δημοσκοπήσεις.

Σαν να μην έφταναν αυτά όμως, το Σαββατοκύριακο αντί να υπάρξει νηνεμία τα νερά ταράχθηκαν για τα καλά στην Χαριλάου Τρικούπη με την παραίτηση του Διευθυντή του Γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη Γιώργου Παπαβασιλείου, που είχε προλάβει για κάτι ώρες να αναλάβει τη θέση.

«Η προσπάθεια κάποιων κύκλων να κάνουν την παραπολιτική, πολιτική είναι από χέρι χαμένη. Γιατί είναι αντιληπτό ότι δύο σχόλια μου πριν πέντε χρόνια δεν σημαίνουν γενική αναγνώριση ενός Πρωθυπουργού και μιας κυβέρνησης, που διέψευσε ακόμα και τους πλέον καλοπροαίρετους πολίτες και πρωταγωνιστεί στη διαφθορά και την αναξιοπιστία, που με την πολιτική της σπαταλά τις ευκαιρίες της παραγωγικής και δημιουργικής Ελλάδας εντείνοντας τις κοινωνικές ανισότητες», έγραφε στην ανακοίνωση της παραίτησης του μεταξύ άλλων ο πρώην πλέον Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ παραδεχόμενος ότι έχει κάνει τα σχόλια που ανασύρθηκαν.

Οι αρχικές εκτιμήσεις ήταν ότι το θέμα θα μείνει στις παραπολιτικές στήλες και ότι θα είναι πρόσκαιρη η αναταραχή. Όταν όμως κυριάρχησε για ώρες σε όλες τις ιστοσελίδες και δεκάδες στελέχη του ΠΑΣΟΚ έκαναν αναρτήσεις κατακεραυνώνοντας τον Γιώργο Παπαβασιλείου για όσα έλεγε στο παρελθόν υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη, η παραίτηση του έγινε μονόδρομος. Σε κάθε περίπτωση για το ΠΑΣΟΚ ξεκινά μια δύσκολη εβδομάδα καθώς τα στελέχη του θα πρέπει παράλληλα με τις μετωπικές συγκρούσεις με τους βουλευτές της ΝΔ, να απαντούν για την συγκεκριμένη παραίτηση.

Διαβάστε επίσης:

Το δεξιόστροφο εξουσιολάγνο ΠΑΣΟΚ έκανε το «θαύμα» του – Πώς και ποιοι διέπραξαν τη γκάφα με τον Παπαβασιλείου

Κικίλιας: «Θλίβομαι γι’ αυτά που συμβαίνουν με το μνημείο του Άγνώστου Στρατιώτη»

Σοφιανός: «Ο κόσμος θα συνεχίσει να διαδηλώνει μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

astynomikoi-usa
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αστυνομικός αγνόησε κλήση για επεισόδιο και πήγε σε πιτσαρία – Ήταν διπλή δολοφονία και τώρα δικάζεται κι αυτός

syntagma
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Τα ονόματα «που κάποια στιγμή θα σβήσουν» και οι «αξίες» της Ιωάννας Γκελεστάθη

gazi
ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Η οικογένεια της 16χρονης ζητά να σταματήσει η διαρροή υλικού που αφορά τη κόρη τους

Brefos_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: 5χρονη πέταξε και σκότωσε το 21 ημερών αδερφάκι της από τον 4ο όροφο επειδή το ζήλευε

Δείτε όλες τις ειδήσεις
dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

pasok11
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το δεξιόστροφο εξουσιολάγνο ΠΑΣΟΚ έκανε το «θαύμα» του – Πώς και ποιοι διέπραξαν τη γκάφα με τον Παπαβασιλείου

troxaia 55- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την «πατάνε» – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Οι «Τριαντάφυλλοι» αποκαλύπτουν τι θα δούμε την 6η σεζόν

ioannidis
ΕΛΛΑΔΑ

«Αντίο παιδικέ μου ήρωα, φεύγεις γιορτινός και αιώνιος» - Συγκίνησε ο Αλκίνοος Ιωαννίδης στον επικήδειο του για τον Διονύση Σαββόπουλο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 18:57
to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

astynomikoi-usa
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αστυνομικός αγνόησε κλήση για επεισόδιο και πήγε σε πιτσαρία – Ήταν διπλή δολοφονία και τώρα δικάζεται κι αυτός

syntagma
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Τα ονόματα «που κάποια στιγμή θα σβήσουν» και οι «αξίες» της Ιωάννας Γκελεστάθη

1 / 3