Συννεφιά στο ΠΑΣΟΚ: Η παραίτηση του Διευθυντή που εκθείαζε τον Μητσοτάκη, ο Δούκας και η «βελόνα»

Συννεφιά έχει μαζευτεί στη Χαριλάου Τρικούπη που δεν έχει να κάνει με το Φθινόπωρο αλλά με την βελόνα των ποσοστών που δεν έχει ξεκολλήσει ούτε στο νέο κύκλο των δημοσκοπήσεων που ολοκληρώθηκε αυτή τη βδομάδα. Ο Πάρις Κουκουλόπουλος ήρθε να βάλει τη «βελόνα» του Γερουλάνου ξανά στο τραπέζι, λέγοντας ότι αν δεν έχουν ανέβει τα ποσοστά μέχρι τα Χριστούγεννα, θα πρέπει όλοι να δουν τι φταίει. Παράλληλα, ο Χάρης Δούκας πήρε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του στη μετωπική με την κυβέρνηση για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη. Η εβδομάδα με αυτά τα δεδομένα κύλησε με λεπτές ισορροπίες και συζητήσεις στον απόηχο των στατικών μαντάτων που έφεραν οι δημοσκοπήσεις.

Σαν να μην έφταναν αυτά όμως, το Σαββατοκύριακο αντί να υπάρξει νηνεμία τα νερά ταράχθηκαν για τα καλά στην Χαριλάου Τρικούπη με την παραίτηση του Διευθυντή του Γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη Γιώργου Παπαβασιλείου, που είχε προλάβει για κάτι ώρες να αναλάβει τη θέση.

«Η προσπάθεια κάποιων κύκλων να κάνουν την παραπολιτική, πολιτική είναι από χέρι χαμένη. Γιατί είναι αντιληπτό ότι δύο σχόλια μου πριν πέντε χρόνια δεν σημαίνουν γενική αναγνώριση ενός Πρωθυπουργού και μιας κυβέρνησης, που διέψευσε ακόμα και τους πλέον καλοπροαίρετους πολίτες και πρωταγωνιστεί στη διαφθορά και την αναξιοπιστία, που με την πολιτική της σπαταλά τις ευκαιρίες της παραγωγικής και δημιουργικής Ελλάδας εντείνοντας τις κοινωνικές ανισότητες», έγραφε στην ανακοίνωση της παραίτησης του μεταξύ άλλων ο πρώην πλέον Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ παραδεχόμενος ότι έχει κάνει τα σχόλια που ανασύρθηκαν.

Οι αρχικές εκτιμήσεις ήταν ότι το θέμα θα μείνει στις παραπολιτικές στήλες και ότι θα είναι πρόσκαιρη η αναταραχή. Όταν όμως κυριάρχησε για ώρες σε όλες τις ιστοσελίδες και δεκάδες στελέχη του ΠΑΣΟΚ έκαναν αναρτήσεις κατακεραυνώνοντας τον Γιώργο Παπαβασιλείου για όσα έλεγε στο παρελθόν υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη, η παραίτηση του έγινε μονόδρομος. Σε κάθε περίπτωση για το ΠΑΣΟΚ ξεκινά μια δύσκολη εβδομάδα καθώς τα στελέχη του θα πρέπει παράλληλα με τις μετωπικές συγκρούσεις με τους βουλευτές της ΝΔ, να απαντούν για την συγκεκριμένη παραίτηση.

