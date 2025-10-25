Θαυμαστή της «Ομάδας Αλήθειας» και του Γρηγόρη Δημητριάδη έβαλε διευθυντή στο γραφείο του ο Ανδρουλάκης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
…Γλέντι στο X έχουν στήσει οι χρήστες για τον νέο διευθυντή του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη, σχολιάζοντας σκωπτικά πως είναι μάλλον ψηφοφόρος της ΝΔ παρά ΠΑΣΟΚ.
Ο νέος διευθυντής του προέδρου του ΠΑΣΟΚ είχε κάνει αναρτήσεις που αποθέωναν την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους.
Διαβάστε επίσης:
Κακλαμάνης: «Το ουδείς αναντικατάστατος δεν ισχύει» για τον Διονύση Σαββόπουλο
Η ακρίβεια, οι 2.000 κωδικοί και οι …ξαραχνιάστρες
Τέσσερα χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.