Θαυμαστή της «Ομάδας Αλήθειας» και του Γρηγόρη Δημητριάδη έβαλε διευθυντή στο γραφείο του ο Ανδρουλάκης

…Γλέντι στο X έχουν στήσει οι χρήστες για τον νέο διευθυντή του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη, σχολιάζοντας σκωπτικά πως είναι μάλλον ψηφοφόρος της ΝΔ παρά ΠΑΣΟΚ.

Ο νέος διευθυντής του προέδρου του ΠΑΣΟΚ είχε κάνει αναρτήσεις που αποθέωναν την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους.

Ο νέος διευθυντής του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη φαίνεται ότι μάλλον είναι ψηφοφόρος της ΝΔ🤣🤣😂

October 25, 2025

