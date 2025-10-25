Η ακρίβεια, οι 2.000 κωδικοί και οι …ξαραχνιάστρες

Μπορεί η κυβέρνηση να επαίρεται ότι κατάφερε να πείσει τα σούπερ μάρκετ να προχωρήσουν σε μείωση της τιμής σε 2.000 κωδικούς, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να καταπολεμήσει την ακρίβεια, ωστόσο καταγγελίες αναφέρουν ότι μια προσεκτική μελέτη των κωδικών αυτών προκαλεί απορίες σχετικά με την επιλογή τους.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας Απόστολος Ραυτόπουλος ανέφερε στον ρ/σ Παραπολιτικά ότι ανάμεσα στους κωδικούς που υπήρξε μείωση τιμών βρίσκει κανείς προϊόντα όπως ξαραχνιάστρες, κατσαριδοπαγίδες, κοκαλάκια για τα μαλλιά και κόλλα στήριξης οδοντοστοιχίας, προϊόντα χρήσιμα μεν, αλλά σίγουρα όχι από αυτά που κανείς θα θεωρούσε ότι εντάσσονται στις ανελαστικές ανάγκες των νοικοκυριών.

Επίσης, ο Α. Ραυτόπουλος είπε ότι «διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν κωδικοί – προϊόντα τα οποία ήταν φθηνότερα πριν από την εθελοντική μείωση τιμής σε σχέση με πριν από την εισαγωγή τους στη μείωση τιμής, και αυτά είναι πάρα πολλά προϊόντα». Είναι σίγουρο ότι ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος έχει δείξει αυξημένα αντανακλαστικά για τέτοιου είδους ζητήματα, θα ασχοληθεί με το θέμα, καθώς χρήσιμες οι ξαραχνιάστρες, αλλά οι μειώσεις τιμών θα πρέπει να αφορούν προϊόντα που «καίνε» το πορτοφόλι των καταναλωτών.

