Μαρινάκης για επίθεση κατά Βορίδη: Δεν μας φοβίζουν

«Με κάθε ευκαιρία, οι “γνωστοί – άγνωστοι” επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή το επεισόδιο σε βάρος του Μάκη Βορίδη χθες στο Ηράκλειο.

«Χθες, στο Ηράκλειο Κρήτης, επιτέθηκαν στον Μάκη Βορίδη, χωρίς να σεβαστούν ούτε την οικογένειά του. Άγνωστη λέξη, άλλωστε, για όλους αυτούς ο σεβασμός», τόνισε.

«Δεν μας φοβίζουν, αλλά, αντιθέτως, μας κάνουν πιο δυνατούς», κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης.

