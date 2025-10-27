search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηνελόπη Νάσσου ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΑΣΣΟΥ

27.10.2025 06:30

Η αγωνία της… παρέλασης: Γιατί οι υπουργοί και οι βουλευτές της ΝΔ φοβούνται αντιδράσεις στις σημερινές εκδηλώσεις 

27.10.2025 06:30
Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί το Μέγαρο Μαξίμου τους σημερινούς εορτασμούς για την 28η Οκτωβρίου  καθώς τις προηγούμενες ώρες υπήρχαν έντονες  φήμες για κινητοποιήσεις από την πλευρά των αγροτών αλλά και των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών στο Σύνταγμα. 

Στην επαρχία τα βλέμματα των κυβερνητικών στελεχών είναι στραμμένα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφος οι οποίοι αγανακτισμένοι από  το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουν πάρει τις επιδοτήσεις τους σκέφτονται να διαμαρτυρηθούν παρουσία  των κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών.

Μάλιστα αρκετοί βουλευτές της ΝΔ είχαν ενημερώσει το Μέγαρο Μαξίμου ότι δεν αποκλείεται να υπάρξουν έντονες διαμαρτυρίες από τον αγροτικό κόσμο σε όλη την Ελλάδα. 

Την ίδια στιγμή  κανείς δεν αποκλείει ότι εξαιτίας της τροπολογίας που πέρασε η κυβέρνηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη  να υπάρξουν επεισόδια από τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπων. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου  μάλιστα πριν από μερικές μέρες είχε δηλώσει ότι  «Στις 28 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η παρέλαση στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Μας έχει καλέσει ο δήμαρχος όλους τους πολιτικούς αρχηγούς.Εγώ θα βρίσκομαι εκεί μαζί µε όλα τα παιδιά και τους συγγενείς. Θα είμαστε εκεί προς ανυπακοή σε αυτήν την αντισυνταγματική τροπολογία».

Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε η κυβέρνηση είναι να συγκρουστεί με τους αγρότες οι οποίοι έτσι και αλλιώς είναι εξαγριωμένοι αλλά και με τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών οι οποίοι  έχουν κερδίσει την συμπάθεια των πολιτών .

Υπενθυμίζεται  ότι, με βάση τη νέα νομοθετική ρύθμιση, όσοι στο εξής παραβιάζουν τα προβλεπόμενα σε αυτήν, τιμωρούνται µε φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή µε χρηματική ποινή, εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

Η τροπολογία για την οποία το τελευταίο διάστημα έγινε μεγάλη συζήτηση ενώ υπήρξαν και σφοδρές αντιπαραθέσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση  μοιράζει ουσιαστικά την ευθύνη μεταξύ του Νίκου ∆ένδια και του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Ο  πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.  Μετά  την επιστροφή του στην Αθήνα, θα συγκληθεί το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου ο Νίκος ∆ένδιας και ο Άδωνις  Γεωργιάδης θα καθίσουν για πρώτη φορά στο ίδιο τραπέζι μετά τη  ιδιότυπη αντιπαράθεση  που είχαν οι δύο υπουργοί για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Στις 29 Οκτωβρίου, ο πρωθυπουργός θα  παρευρεθεί  στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου ο κ. ∆ένδιας θα εγκαινιάσει τη νέα πρόσοψη του ιστορικού κτιρίου του Πενταγώνου.

