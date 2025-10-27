Άδωνις Γεωργιάδης: «Μειώθηκε ο χρόνος αναμονής των ασθενών στα ΤΕΠ με το βραχιολάκι»

Από πέντε σε τρεισήμισι ώρες μειώθηκε ο χρόνος αναμονής των ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) των δέκα νοσοκομείων όπου εφαρμόζεται πιλοτικά το σύστημα ιχνηλάτησης ( βραχιολάκι), όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα η αναμονή από το Φεβρουάριο 2025 έως και τον Οκτώβριο μειώθηκε κατά 65%, σύμφωνα με την ανάρτηση του υπουργού Υγείας στο Χ. Ο ίδιος αποδίδει αυτή την εξέλιξη στο «βραχιολάκι» που φορούν πλέον οι ασθενείς και ανιχνεύονται από το ψηφιακό σύστημα που έχει τοποθετηθεί στα δέκα μεγάλα δημόσια νοσοκομεία, με στόχο να επισπεύδονται οι διαδικασίες των ιατρικών εξετάσεις από τους γιατρούς.

Σήμερα λάβαμε τα πιο πρόσφατα στοιχεία από το σύστημα αναμονών (βραχιολάκι) για τα νοσοκομεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Αναλυτικά σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης πλέον έχει διαμορφωθεί στις 3.30 ώρες στα ΤΕΠ και όπως εκτιμάει η παρέμβασή του αυτή έχει βελτιώσει ουσιαστικά την εμπειρία των ασθενών στα επείγοντα.

«Σήμερα λάβαμε τα πιο πρόσφατα στοιχεία από το σύστημα αναμονών (βραχιολάκι) για τα νοσοκομεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Χάρη στις στοχευμένες παρεμβάσεις και τις οργανωτικές αλλαγές που υλοποιούμε τους τελευταίους μήνες, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης των ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών μειώθηκε κατά 65% την περίοδο Φεβρουάριος – Οκτώβριος 2025. Ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης έχει πλέον διαμορφωθεί στις 3 ώρες και 30 λεπτά, βελτιώνοντας ουσιαστικά την εμπειρία των ασθενών στα επείγοντα. Κάθε βήμα βελτίωσης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας σημαίνει πιο ανθρώπινη φροντίδα, λιγότερη ταλαιπωρία και πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες για όλους. Τα αποτελέσματα είναι ηλεκτρονικά καταγεγραμμένα και δεν χωρούν καμμία αμφισβήτηση. Χαλάμε το αφήγημα της μιζέριας αλλά δεν θα σταματήσουμε την προσπάθεια μας. Στόχος και καθήκον μας να κάνουμε την ζωή των ασθενών έστω και λίγο καλύτερη!»

