Νέα μελέτη: Γιατί τα έξυπνα παιδιά ζουν περισσότερα χρόνια;

Είναι ένα αίνιγμα που βασανίζει τους επιστήμονες εδώ και χρόνια – γιατί τα πιο έξυπνα παιδιά τείνουν να ζουν περισσότερο;

Μελέτες έχουν δείξει ότι όσοι έχουν υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης σε νεαρή ηλικία έχουν περισσότερες πιθανότητες να ζήσουν έως και 70 χρόνια αργότερα, σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους που δεν έχουν τις καλύτερες επιδόσεις.

Τώρα, οι ειδικοί έχουν αποκαλύψει ένα ζωτικό στοιχείο πίσω από το μυστηριώδες φαινόμενο.

Η ανάλυση τεράστιων συνόλων δεδομένων αποκάλυψε μια γενετική σύνδεση μεταξύ της παιδικής νοημοσύνης και του προσδόκιμου ζωής.

Η ομάδα, από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, δήλωσε ότι τα ευρήματά τους αποτελούν μια κρίσιμη πρόοδο στην κατανόηση του γιατί τα πιο έξυπνα παιδιά τείνουν να ζουν περισσότερο.

Ωστόσο αν είχατε κακούς βαθμούς στο σχολείο, μην ανησυχείτε – καθώς η μακροζωία δεν οφείλεται μόνο στη γενετική.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η σύνδεση είναι αναπόφευκτη», δήλωσε στην Daily Mail ο Δρ Ντέιβιντ Χιλ, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης και εξηγεί: «Αλλάζοντας το περιβάλλον, είναι δυνατό να αλλάξουν τα γονίδια που συνδέονται με αυτά τα χαρακτηριστικά, καθώς και η σχέση μεταξύ της γνωστικής ικανότητας και της μακροζωίας».

Η μελέτη

Για την ερευνά τους, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 400.000 άτομα, οι επιστήμονες ανέλυσαν γενετικά δεδομένα σχετικά με τη γνωστική λειτουργία της παιδικής ηλικίας – που συλλέχθηκαν από παιδιά ηλικίας μεταξύ έξι και 18 ετών – και τα συνέκριναν με γενετικά δεδομένα σχετικά με τη μακροζωία.

Βρήκαν μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ των δύο, παρέχοντας την πρώτη απόδειξη ότι η παίζει σημαντικό ρόλο.

«Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό», είπε ο Δρ Χιλ.

Ένας λόγος είναι ότι ένα υψηλότερο επίπεδο γνωστικής ικανότητας ως παιδί οδηγεί σε υψηλότερο επίπεδο εκπαιδευτικής επίδοσης, το οποίο με τη σειρά του οδηγεί σε καλύτερη πρόσβαση σε περιβάλλον που ευνοούν την καλή υγεία.

«Μια δεύτερη υπόθεση είναι η ιδέα ότι οι γενετικές παραλλαγές που σχετίζονται με υψηλότερο επίπεδο γνωστικής ικανότητας στην παιδική ηλικία το κάνουν αυτό καθώς οδηγούν στην ανάπτυξη ενός σώματος και εγκεφάλου που είναι πιο ικανά να αντέχουν στις περιβαλλοντικές προσβολές».

Προειδοποίησε ότι η σύνδεση που βρήκαν δεν σημαίνει ότι το μόνο πράγμα που έχει σημασία για μια μακρά και υγιή ζωή είναι η γενετική.

Ωστόσο, γράφοντας στο περιοδικό Genomic Psychiatry, η ομάδα ανέφερε ότι ο έγκαιρος εντοπισμός ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο θα μπορούσε να επιτρέψει στοχευμένες παρεμβάσεις που θα τα βοηθήσουν να ζήσουν περισσότερο.

Και τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι τα οφέλη του να είσαι έξυπνος ως παιδί μπορεί να εκτείνονται «πολύ πέρα» από την ακαδημαϊκή επίδοση.

«Οι εκπαιδευτικές πολιτικές και οι παρεμβάσεις στην πρώιμη παιδική ηλικία που ενισχύουν τη γνωστική ανάπτυξη θα μπορούσαν να έχουν ευρύτερα οφέλη για τη δημόσια υγεία από ό,τι είχε αναγνωριστεί προηγουμένως», ανέφεραν οι επιστήμονες.

Το άρθρο τους αναφέρεται επίσης σε μια προηγούμενη μελέτη που διαπίστωσε ότι, κατά μέσο όρο, κάθε αύξηση στη βαθμολογία των τεστ στους νέους συνδεόταν με 24% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου κατά τη διάρκεια μιας περιόδου παρακολούθησης μεταξύ 17 και 69 ετών.

Αυτή η σχέση ήταν παρούσα τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες, σύμφωνα με τη μελέτη.

Διαβάστε επίσης:

Ετικέτες για καρκίνο τύπου τσιγάρων στο ζαμπόν και το μπέικον ζητούν οι επιστήμονες στην Αγγλία

Π.Ο.ΕΡΓ.Ι: Κλειστά τα διαγνωστικά κέντρα στις 7 Νοέμβριου – Σε οριακό σημείο οι εργαστηριακοί γιατροί

Όταν τα όνειρα προμηνύουν τον εκφυλισμό του εγκεφάλου – Γιατί οι άνδρες κινδυνεύουν περισσότερο;