27.10.2025 17:35

Υπουργείο Ανάπτυξης: Επτά αλήθειες για τους ελέγχους και τις τιμές απέναντι στα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ

27.10.2025 17:35
«Επτά αλήθειες για τους ελέγχους και τις τιμές απέναντι στα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ» δίνει το Υπουργείο Ανάπτυξης απαντώντας σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που αναφέρεται στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε 2.000 κωδικούς προϊόντων.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Ανάπτυξης υπογραμμίζει :

«Απύθμενο το θράσος του ΣΥΡΙΖΑ να μιλά για ψέματα.

Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει πετύχει δύο φορές να φέρει στο τραπέζι εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, της βιομηχανίας τροφίμων και πολυεθνικών, πετυχαίνοντας μειώσεις τιμών σε 700 κωδικούς το 2024 και πρόσφατα σε 2.180 κωδικούς;

Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι οι 1.074 από αυτούς είναι κωδικοί τροφίμων;

Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Κυβέρνηση προχωρούν στην ίδρυση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς με 300 νέους ελεγκτές και διοικητή με θητεία ανεξάρτητη από τους πολιτικούς κύκλους;

Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι έχουν ενταθεί οι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ, καθώς τους τελευταίους 15 μήνες έχουν γίνει πάνω από 45 χιλιάδες έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πάνω από 16 εκατ. ευρώ πρόστιμα, από τα οποία τα 5,5 εκατ. ευρώ είναι σε πολυεθνικές, για τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πιεί το αμίλητο νερό;

Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι το καλοκαίρι του 2024 πενταπλασιάστηκαν τα ανώτατα όρια των προστίμων; 

Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι η Ελλάδα έχει τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τον δεύτερο χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 1,4% έναντι μέσου όρου 3,5%; 

Έχει ειπωθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο. Με τέτοιου είδους ανακοινώσεις και συμπεριφορές απλώς το επιβεβαιώνει με τον πιο πανηγυρικό τρόπο. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, ο ελληνικός λαός θυμάται».

Διαβάστε επίσης:

Είκοσι απινιδωτές σε κτήρια της Περιφέρειας Αττικής που θα σώσουν ζωές

Νέα μελέτη: Γιατί τα έξυπνα παιδιά ζουν περισσότερα χρόνια;

Ετικέτες για καρκίνο τύπου τσιγάρων στο ζαμπόν και το μπέικον ζητούν οι επιστήμονες στην Αγγλία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

