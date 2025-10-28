Δουκας για 28η Οκτωβρίου: Το «ΟΧΙ» του 1940 μας θυμίζει πως κάθε εποχή χρειάζεται τα δικά της «όχι»

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε δήλωση του για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου τονίζει την ιστορική και διαχρονική ανάγκη του αγώνα του Ελληνικού λαού απέναντι στην αδικία και τον φασισμό.

«Σήμερα, η καρδιά της Αθήνας χτυπάει δυνατά από υπερηφάνεια και συγκίνηση. Το “ΟΧΙ” του 1940 μας θυμίζει πως κάθε εποχή χρειάζεται τα δικά της “όχι”. Απέναντι στις απειλές του φασισμού, στην αδικία και στην υποβάθμιση της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Τα νέα παιδιά αποτελούν την ελπίδα για μια διαφορετική, δημιουργική πορεία. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα και σε όλους τους Έλληνες!», αναφέρει στην ανάρτηση του.

