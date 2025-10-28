search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 18:57
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.10.2025 12:11

Δουκας για 28η Οκτωβρίου: Το «ΟΧΙ» του 1940 μας θυμίζει πως κάθε εποχή χρειάζεται τα δικά της «όχι»

28.10.2025 12:11
doukas (2)

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε δήλωση του για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου τονίζει την ιστορική και διαχρονική ανάγκη του αγώνα του Ελληνικού λαού απέναντι στην αδικία και τον φασισμό.

«Σήμερα, η καρδιά της Αθήνας χτυπάει δυνατά από υπερηφάνεια και συγκίνηση. Το “ΟΧΙ” του 1940 μας θυμίζει πως κάθε εποχή χρειάζεται τα δικά της “όχι”. Απέναντι στις απειλές του φασισμού, στην αδικία και στην υποβάθμιση της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Τα νέα παιδιά αποτελούν την ελπίδα για μια διαφορετική, δημιουργική πορεία. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα και σε όλους τους Έλληνες!», αναφέρει στην ανάρτηση του.

Διαβάστε επίσης:

Κουτσούμπας για την 28η Οκτωβρίου: «Οι νέες λαμπρές σελίδες της ιστορίας θα γραφτούν και πάλι από τον οργανωμένο λαό»

Αντώνης Σαμαράς για 28η Οκτωβρίου: «Πριν 85 χρόνια ο λαός είπε ΟΧΙ στην υποταγή»

ΣΥΡΙΖΑ: «Η 28η Οκτωβρίου υπενθυμίζει τις μεγάλες αξίες που διέκριναν τον ελληνικό λαό» – «Απέναντί μας και σήμερα ο φασισμός»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
netanyahu-345
ΚΟΣΜΟΣ

Ποια εκεχειρία; Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα

parelasi-eksedra-345
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ποιοι επίσημοι παρέστησαν στη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

endooikogeniaki-via
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη: Έπιασε τη σύντροφο του από τον λαιμό και χτύπησε το κεφάλι της στον τοίχο

w28-1643371235052
LIFESTYLE

Προυνέλα Σκέιλς: Πέθανε στα 93 της η «Σίμπιλ» του «Fawlty Towers»

jam1
ΚΟΣΜΟΣ

Ο τυφώνας Μελίσα μία ανάσα από την Τζαμάικα: Προληπτικές εκκενώσεις – Χωρίς ρεύμα το ένα τρίτο του νησιού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Kazuo-Okada-1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Kazuo Okada: Ο δισεκατομμυριούχος που αναγκάστηκε να «βγάλει στο σφυρί» αμύθητης αξίας έργα τέχνης για να πληρώσει δικηγόρους

routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

georgiasdis_tsimtsili
MEDIA

Νίκος Γεωργιάδης: «Δεν θα ήθελα να συνεργαστώ ποτέ ξανά με τον Γιώργο Λιάγκα» - Το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το νέο σύστημα ΦΠΑ της ΑΑΔΕ υπόσχεται έσοδα αλλά επιβαρύνει τις μικρές επιχειρήσεις

giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 18:55
netanyahu-345
ΚΟΣΜΟΣ

Ποια εκεχειρία; Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα

parelasi-eksedra-345
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ποιοι επίσημοι παρέστησαν στη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

endooikogeniaki-via
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη: Έπιασε τη σύντροφο του από τον λαιμό και χτύπησε το κεφάλι της στον τοίχο

1 / 3