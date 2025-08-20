ACTION24: Το νέο δίδυμο στην καθημερινή εκπομπή «Πρωινή ζώνη»

Η Αλεξάνδρα Καϋμένου με τον Νίκο Υποφάντη θα παρουσιάζουν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά στις 06:00 την εκπομπή «Πρωινή ζώνη» του Action24.

Νωρίτερα σήμερα (20/8) έγινε γνωστό ότι η Άννα Λιβαθυνού, η οποία με τον Γιώργο Κακούση επι τρία χρόνια συμπαρουσίαζαν την πολύ πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Action 24 επέλεξε να μην συνεχίσει για τέταρτη χρονιά, απόφαση την οποία έκανε γνωστή χθες (19/8) στο κανάλι, κατά τηλεοπτικούς κύκλους.

«Ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καϋμένου μάς ξεναγούν στον κόσμο της ενημέρωσης για όλα τα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά θέματα της επικαιρότητας, με συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές της πολιτικής και της κοινωνίας. Πάντα με αμεσότητα, εγκυρότητα, δυναμισμό και χιούμορ περιγράφουν, αποκαλύπτουν και αναλύουν όλα τα γεγονότα από την Ελλάδα και τον κόσμο», ενημερώνει ο σταθμός. Το δίδυμο σχολιαστών Γιάννη Παπαγιάννη– Νίκου Σβέρκου παραμένει όπως και τις προηγούμενες χρονιές.

