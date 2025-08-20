Τεχνητή Νοημοσύνη Google: Γκρίνιες και «βολές» από εκδότες ΜΜΕ ΗΠΑ-Βρετανίας ότι βλάπτει την επισκεψιμότητα των sites

Η Digital Content Next (DCN), η μη κερδοσκοπική διεθνής εμπορική ένωση για τον κλάδο του ψηφιακού περιεχομένου των ΗΠΑ, και η Professional Publishers Association (PPA), η Ένωση Εκδοτών Τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου, διαμαρτύρονται για μείωση της επισκεψιμότητας στις ιστοσελίδες εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης της Google.

Κορυφαίοι διαδικτυακοί εκδότες των ΗΠΑ ανέφεραν μέση μείωση της επισκεψιμότητας από αναφορές της Google κατά 10% τον Μάιο και τον Ιούνιο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Τα νέα στοιχεία προέρχονται από έρευνα η οποία διενεργήθηκε από την Digital Content Next (DCN) μεταξύ των μελών της, οι οποίοι είναι εκδότες ειδησεογραφικού περιεχομένου και μη ειδησεογραφικού περιεχομένου. Στα στοιχεία περιλαμβάνονται δεκαεννέα εταιρείες. Αν και τα δεδομένα είναι ανώνυμα, σύμφωνα με πληροφορίες περιλαμβάνουν «μεγάλες εθνικές ειδησεογραφικές υπηρεσίες» και «παγκόσμιες εταιρείες ψυχαγωγίας», σημειώνει το Pressgazette που παρακολουθεί στενά την επικαιρότητα στον χώρο των ΜΜΕ.

Η DCN ανέφερε ότι η μέση (τυπική) ετήσια μείωση της επισκεψιμότητας από αναφορές αναζήτησης μεταξύ των 19 εκδοτών ήταν 10%, αλλά μεγαλύτερη για τους εκδότες μη ειδησεογραφικού περιεχομένου, με 14%. Οι αναφορές αναζήτησης σε ειδησεογραφικές φίρμες μειώθηκαν κατά 7% κατά την ίδια περίοδο.

Η Google λάνσαρε για πρώτη φορά τις περιλήψεις ΤΝ, AI Overview, στην κορυφή πολλών αποτελεσμάτων αναζήτησης στις ΗΠΑ στα μέσα Μαΐου 2024. Περίπου ένα χρόνο αργότερα, παρουσίασε τη νέα εμπειρία αναζήτησης AI Mode, η οποία βρίσκεται σε ξεχωριστή καρτέλα και απαντά σε ερωτήματα με τη μορφή chatbot.

Ο διευθύνων σύμβουλος της DCN, Τζέισον Κιντ, έγραψε σε μια ανάρτηση στο blog με τα νέα δεδομένα της έρευνας: «Ήταν οι χειρότερες εβδομάδες και ήταν πολύ σκληρό: τα ειδησεογραφικά brands έπεσαν κατά 16% την εβδομάδα της 25ης Μαΐου, ενώ τα μη ειδησεογραφικά brands έπεσαν κατά 17% την εβδομάδα της 22ας Ιουνίου. Επισήμανε μάλιστα πως ««αυτές δεν είναι τυχαίες διακυμάνσεις. Πρόκειται για διαρκείς απώλειες που πλήττουν τόσο τους εκδότες ειδήσεων όσο και τα brands ψυχαγωγίας».

Συνέχισε να «βάλλει» κατά τις Google αναφέροντας ότι «ας μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι ακριβώς το περιεχόμενο στο οποίο έχει εκπαιδευτεί η τεχνητή νοημοσύνη της Google και το οποίο τώρα αντικαθιστά με τις δικές της περιλήψεις. Η εταιρεία που για πολύ καιρό κάλυπτε τον εαυτό της με τη σημαία του ανοιχτού διαδικτύου, τώρα την καταστρατηγεί, ανταλλάσσοντας τη δημόσια πλατεία με έναν περιφραγμένο χώρο χτισμένο πάνω σε μονοπωλιακά κέρδη».

Οι μη ειδησεογραφικές ιστοσελίδες επλήγησαν ιδιαίτερα, υπογραμμίζει ο Κιντ, καθώς παρουσίασαν μια «κατηφόρα» που ήταν «σταθερή και αδιάκοπη» κατά τη διάρκεια των οκτώ εβδομάδων.

Τα ευρήματα και τις διαπιστώσεις της DCN επιβεβαιώνεται και το Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Pew. Όταν δηλαδή υπάρχουν επισκοπήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης, οι χρήστες στην αναζήτηση τους για ενημέρωση είναι «ελάχιστα πιθανό» να κάνουν κλικ σε λινκ ειδησεογραφικής ιστοσελίδας.

Προφανώς και έχει μεγάλη σημασία για τους ψηφιακούς εκδότες ΜΜΕ η κάμψη της επισκεψιμότητας διότι το 78% των εσόδων των μελών της προέρχονται από διαφημίσεις, οι οποίες εξαρτώνται από την επισκεψιμότητα όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων. «Κάθε μονάδα επισκεψιμότητας που χάνεται λόγω των λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης μειώνει τα κονδύλια που χρηματοδοτούν την ερευνητική δημοσιογραφία, την παγκόσμια κάλυψη και τις φιλόδοξες ψυχαγωγικές εκπομπές», δήλωσε Κιντ και ζήτησε «ελέγξιμα δεδομένα» σχετικά με τα ποσοστά κλικ στο Google AI Overview ανά τύπο αναζήτησης, κατηγορία περιεχομένου και γεωγραφική περιοχή.

Επανέλαβε επίσης τις εκκλήσεις εκδοτών να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να μην εμφανίζονται στις απαντήσεις AI χωρίς να χρειάζεται να αφαιρούνται ουσιαστικά από την πλήρη ορατότητα στα κύρια αποτελέσματα αναζήτησης της Google.

Παρόμοιες εκκλήσεις απηύθυνε Ένωση Επαγγελματιών Εκδοτών (PPA) προς την Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών του Ηνωμένου Βασιλείου (Competition and Markets Authority-CMA): Να είναι η Google διαφανής στην αναζήτηση τεχνητής νοημοσύνης, να εμφανίζει στην αναζήτηση της δεδομένα σχετικά με το πού εμφανίζεται το περιεχόμενο των ΜΜΕ στις επισκοπήσεις ΤΝ (AI Overview) και στην λειτουργία ΤΝ (AI Mode) να είναι διαφανής σχετικά με τις πηγές παραπομπής στο Google Analytics και να παρέχει σαφή απόδοση και «λειτουργική» σύνδεση όταν το περιεχόμενο εμφανίζεται σε περιλήψεις TN.

Ενδεικτικη της κατάστασης στο κλάδο των ψηφιακών εκδόσεων του Η.Β. η PPA ανέφερε την περίπτωση περιοδικού lifestyle, το οποίο συνεχίζει να κατατάσσεται στην πρώτη σελίδα για την αναζήτηση «πώς να απαλλαγείτε από» ένα συγκεκριμένο έντομο, αλλά το ποσοστό κλικ του έχει μειωθεί από 5,1% σε 0,6% κατά το τελευταίο έτος.

Επίσης, εκδότης που ειδικεύεται σε κριτικές προϊόντων, όπως λίστες με τα «καλύτερα» προϊόντα που μπορεί κανείς να αγοράσει, ανέφερε ότι έχει παρατηρήσει την εμφάνιση περιλήψεων ΤΝ στο 30-37% των περιπτώσεων για τις λέξεις-κλειδιά του και ότι το ποσοστό κλικ «πέφτει» μεταξύ 25-50% στην ορατότητα αναζήτησης των αντίστοιχων θεμάτων.

Αρκετές μελέτες που δημοσιεύθηκαν τον τελευταίο μήνα έδειξαν μειώσεις στην επισκεψιμότητα που κατευθύνεται στους εκδότες από την κυκλοφορία του AI Overviews.

Η Google υποστηρίζει ότι τα πρόσφατα στοιχεία που συνδέουν τη μείωση των παραπομπών αναζήτησης με τις επισκοπήσεις AI «βασίζονται συχνά σε ελαττωματικές μεθοδολογίες, μεμονωμένα παραδείγματα ή αλλαγές στην επισκεψιμότητα που συνέβησαν πριν από την εφαρμογή των λειτουργιών AI στην Αναζήτηση».

Ωστόσο, οι ειδικοί σε θέματα βέλτιστης αναζήτησης και δημοσίευσης απορρίπτουν τον ισχυρισμό της Goolge, επικαλούμενοι μια πληθώρα πρωτογενών δεδομένων στο Google Search Console που ενισχύουν την τάση αυτή.

