«Μαγνήτης» τηλεθέασης για την εποχή το «Σόι σου» – Πρώτη επιλογή και την Δευτέρα (18/8)

Η σειρά με σουρεαλιστικές οικογενειακές καταστάσεις «Το σόι σου» ήταν η μοναδική εκπομπή που κατάφερε να στείλει τον δείκτη τηλεθέασης της Nielsen πάνω από το 5%.

Όλες οι υπόλοιπες δεν άγγιξαν ούτε καν το 4% ένδειξη ότι η χαλαρή στάση του τηλεοπτικού κοινού τουλάχιστον απέναντι στις προτάσεις των καναλιών εθνικής εμβέλειας παραμένει.

Στα αξιοσημείωτα της ημέρας το πλασάρισμα του έκτακτου δελτίου του Mega για την συνάντηση Τράμπ-Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών το οποίο κατέλαβε θέση ακριβώς στην μέση της 10αδας με τα δημοφιλέστερα προγράμματα της ημέρας, πρώτο σε προτιμήσεις, όμως, από κάθε άλλο της ίδιας τυπολογίας.

Διαβάστε επίσης:

Ο Alpha συνέχισε να ηγείται της κούρσας τηλεθέασης (18/8)

Netflix: Παράγγειλε δεύτερο κύκλο επεισοδίων της αγγλικής αστυνομικής σειράς «Dept Q»

Το «Σόι σου» ακλόνητο στην κορυφή της τηλεθέασης και το διήμερο 16,17/8