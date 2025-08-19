«Μαγνήτης» τηλεθέασης για την εποχή το «Σόι σου» – Πρώτη επιλογή και την Δευτέρα (18/8)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η σειρά με σουρεαλιστικές οικογενειακές καταστάσεις «Το σόι σου» ήταν η μοναδική εκπομπή που κατάφερε να στείλει τον δείκτη τηλεθέασης της Nielsen πάνω από το 5%.
Όλες οι υπόλοιπες δεν άγγιξαν ούτε καν το 4% ένδειξη ότι η χαλαρή στάση του τηλεοπτικού κοινού τουλάχιστον απέναντι στις προτάσεις των καναλιών εθνικής εμβέλειας παραμένει.
Στα αξιοσημείωτα της ημέρας το πλασάρισμα του έκτακτου δελτίου του Mega για την συνάντηση Τράμπ-Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών το οποίο κατέλαβε θέση ακριβώς στην μέση της 10αδας με τα δημοφιλέστερα προγράμματα της ημέρας, πρώτο σε προτιμήσεις, όμως, από κάθε άλλο της ίδιας τυπολογίας.
