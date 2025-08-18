search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 20:58
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.08.2025 19:32

Το «Σόι σου» ακλόνητο στην κορυφή της τηλεθέασης και το διήμερο 16,17/8

18.08.2025 19:32
tileorasi_tiletheasi_1701_1460-820_new
credit: pixabay

Σε όλες τις θέσεις του ημερήσιου τηλεβαρόμετρου της Nielsen για κάθε μία από τις δύο ημέρες του Σαββατοκύριακου μπορεί να σημειώθηκαν ανακατατάξεις και πλασαρίσματα σε μια μόνον τα πράγματα παρέμειναν ως είχαν όχι μόνον από τον Δεκαπενταύγουστο αλλά και μέρες πριν.

Το Σάββατο δεύτερο σε προτιμήσεις πρόγραμμα ήταν το μεσημεριανό δελτίο του ΣΚΑΪ, ενώ στα αξιοσημείωτα της ημέρας ήταν η επανεμφάνιση του μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ1 στη 10αδα με τα δημοφιλέστερα και μάλιστα μια θέση πιο πάνω από εκείνη που το πρωτοείδαμε την προηγούμενη ημέρα.

Την Κυριακή στη δεύτερη θέση πήγαν οι βραδινές ειδήσεις του Alpha ακολουθούμενες από εκείνες του Mega, στην τρίτη θέση, με ελάχιστη διαφορά.

Η 10αδα διακεκριμένες θέσεων της ημέρας μοιράστηκε σχεδόν αποκλειστικά σε προτάσεις των Alpha και Mega. Το 50-50 «χάλασε» ο ΣΚΑΪ με την ταινία «Έξοδος: Θεοί και βασιλιάδες».

Διαβάστε επίσης:

Μια ανατροπή και μια έκπληξη, πάλι, στη μοιρασιά τηλεθέασης του Σαββατοκύριακου (16,17/8) στα κανάλια

Συγκράτησαν δυνάμεις Alpha και ΣΚΑΪ παρά την περαιτέρω πτωτική τάση της τηλεθέασης ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο

Mega: Λάβετε θέσεις. Επανέρχεται το «Live news» και ο Νίκος Ευαγγελάτος (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pasok new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: «Αντί για θριαμβολογίες, απαιτείται πολιτική βούληση για ουσιαστική ανασυγκρότηση του δημόσιου συστήματος υγείας»

zaharova 6540- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: Η Μόσχα απορρίπτει το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατευμάτων στην Ουκρανία – Επίθεση σε Λονδίνο

trump-zelenskyy-435
ΚΟΣΜΟΣ

Στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι, έτοιμος για «διπλωματική λύση» και τριμερή – Σε «μακροπρόθεσμη» ειρήνη ελπίζει ο Τραμπ, τηλέφωνο περιμένει ο Πούτιν – Live οι εξελίξεις

MISS_PALAISTINH
LIFESTYLE

Πρώτη φορά στα χρονικά η Μις Παλαιστίνη στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος – «Μεταφέρω τη φωνή ενός λαού που αρνείται να σιωπήσει»

kate middleton 876- new
LIFESTYLE

Σε νέο σπίτι μετακομίζουν Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπας Ουίλιαμ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

epidoma new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Οδηγός για το επίδομα των 250 € τον Νοέμβριο - Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι θα το χάσουν

parasxou
LIFESTYLE

Γέννησε η Γεωργία Παράσχου - Πατέρας για πρώτη φορά ο Ολυμπιονίκης, Παύλος Καγιαλής

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 20:58
pasok new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: «Αντί για θριαμβολογίες, απαιτείται πολιτική βούληση για ουσιαστική ανασυγκρότηση του δημόσιου συστήματος υγείας»

zaharova 6540- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: Η Μόσχα απορρίπτει το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατευμάτων στην Ουκρανία – Επίθεση σε Λονδίνο

trump-zelenskyy-435
ΚΟΣΜΟΣ

Στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι, έτοιμος για «διπλωματική λύση» και τριμερή – Σε «μακροπρόθεσμη» ειρήνη ελπίζει ο Τραμπ, τηλέφωνο περιμένει ο Πούτιν – Live οι εξελίξεις

1 / 3