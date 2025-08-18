Το «Σόι σου» ακλόνητο στην κορυφή της τηλεθέασης και το διήμερο 16,17/8

Σε όλες τις θέσεις του ημερήσιου τηλεβαρόμετρου της Nielsen για κάθε μία από τις δύο ημέρες του Σαββατοκύριακου μπορεί να σημειώθηκαν ανακατατάξεις και πλασαρίσματα σε μια μόνον τα πράγματα παρέμειναν ως είχαν όχι μόνον από τον Δεκαπενταύγουστο αλλά και μέρες πριν.

Το Σάββατο δεύτερο σε προτιμήσεις πρόγραμμα ήταν το μεσημεριανό δελτίο του ΣΚΑΪ, ενώ στα αξιοσημείωτα της ημέρας ήταν η επανεμφάνιση του μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ1 στη 10αδα με τα δημοφιλέστερα και μάλιστα μια θέση πιο πάνω από εκείνη που το πρωτοείδαμε την προηγούμενη ημέρα.

Την Κυριακή στη δεύτερη θέση πήγαν οι βραδινές ειδήσεις του Alpha ακολουθούμενες από εκείνες του Mega, στην τρίτη θέση, με ελάχιστη διαφορά.

Η 10αδα διακεκριμένες θέσεων της ημέρας μοιράστηκε σχεδόν αποκλειστικά σε προτάσεις των Alpha και Mega. Το 50-50 «χάλασε» ο ΣΚΑΪ με την ταινία «Έξοδος: Θεοί και βασιλιάδες».

Διαβάστε επίσης:

Μια ανατροπή και μια έκπληξη, πάλι, στη μοιρασιά τηλεθέασης του Σαββατοκύριακου (16,17/8) στα κανάλια

Συγκράτησαν δυνάμεις Alpha και ΣΚΑΪ παρά την περαιτέρω πτωτική τάση της τηλεθέασης ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο

Mega: Λάβετε θέσεις. Επανέρχεται το «Live news» και ο Νίκος Ευαγγελάτος (video)