ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025
18.08.2025 17:11

Συγκράτησαν δυνάμεις Alpha και ΣΚΑΪ παρά την περαιτέρω πτωτική τάση της τηλεθέασης ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο

18.08.2025 17:11
credit: pixabay

Alpha και ΣΚΑΪ κατάφεραν να διατηρήσουν μερίδια τηλεθέασης με διψήφια νούμερα με το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς να συνεχίζει ακάθεκτο με επίδοση άνω του 12%. Ο ΣΚΑΪ ήταν δυο μονάδες πίσω του την Παρασκευή.

Για πρώτη φορά έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα το Mega εμφάνισε μερίδιο με μονοψήφιο αριθμό στο κύριο μέρος του. Η θέση κατάταξης του δεν απειλήθηκε καθώς ο υπόλοιπος ανταγωνισμός είχε πεσμένες επιδόσεις.

Ενδιαφέρον έχει ο σχεδόν τετραπλασιασμός του μεριδίου της ΕΡΤ2, δυναμική η οποία οφείλεται στην απευθείας μετάδοσης της θείας λειτουργίας του Δεκαπενταύγουστου αλλά και στην απήχηση που είχε η επαναπροβολή ντοκιμνατέρ για τον αξεπέραστο Μίκη Θεοδωράκη.

