Συγκράτησαν δυνάμεις Alpha και ΣΚΑΪ παρά την περαιτέρω πτωτική τάση της τηλεθέασης ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο

Alpha και ΣΚΑΪ κατάφεραν να διατηρήσουν μερίδια τηλεθέασης με διψήφια νούμερα με το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς να συνεχίζει ακάθεκτο με επίδοση άνω του 12%. Ο ΣΚΑΪ ήταν δυο μονάδες πίσω του την Παρασκευή.
Για πρώτη φορά έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα το Mega εμφάνισε μερίδιο με μονοψήφιο αριθμό στο κύριο μέρος του. Η θέση κατάταξης του δεν απειλήθηκε καθώς ο υπόλοιπος ανταγωνισμός είχε πεσμένες επιδόσεις.
Ενδιαφέρον έχει ο σχεδόν τετραπλασιασμός του μεριδίου της ΕΡΤ2, δυναμική η οποία οφείλεται στην απευθείας μετάδοσης της θείας λειτουργίας του Δεκαπενταύγουστου αλλά και στην απήχηση που είχε η επαναπροβολή ντοκιμνατέρ για τον αξεπέραστο Μίκη Θεοδωράκη.
