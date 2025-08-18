search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025
18.08.2025

ΑΝΤ1: Τρία teasers για τις «Σέρρες» και τον β’ κύκλο επεισοδίων (videos)

18.08.2025 16:58
ant1_serres_1808_1920-1080_new

Η νέα παρτίδα επεισοδίων της σειράς «Σέρρες» του ΑΝΤ1 είναι έτοιμη και στον στάνταρ εξοπλισμό διαθέτει περισσότερο, όπως τονίζεται, χιούμορ, γέλιο, φως, χρώμα, ζεστασιά, αγαπησιάρικη διάθεση, καθημερινές αλήθειες και ανθρώπινες στιγμές. Πάνω απ’ όλα, όμως, με περισσότερη πίστη στη φιλία, την αλληλεγγύη και τον αληθινό έρωτα.

Ο Οδυσσέας και οι υπόλοιποι ήρωες, παλιοί και νέοι, είναι έτοιμοι να πατήσουν τέρμα γκάζι και να οδηγήσουν τη ζωή τους χωρίς GPS. Μόνο με το ένστικτο και την αγάπη. Μια αγάπη, όχι όπως την έχουν φανταστεί, αλλά όπως την έχουν ανάγκη. Γιατί η αγάπη και η χαρά, τελικά, δεν είναι προορισμός. Είναι διαδρομή.

Χαρακτηριστικά τμήματα αυτής της διαδρομής για τις «Σέρρες»,  έδωσε στη δημοσιότητα ο σταθμός με τρία κλιπάκια.

