Eurovision: «Σταυρόλεξο» για τους αυστριακούς διοργανωτές και την EBU η προσεχής διοργάνωση – Πότε και που θα γίνει

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός της Αυστρίας, Österreichischer Rundfunk-ORF ανακοίνωσε τις επικρατέστερες ημερομηνίες για την διεξαγωγή του 70ου διαγωνισμού της Eurovision και φαίνεται να αμφιταλαντεύεται καθώς το πρόγραμμα γεγονότων μείζονος σημασίας τον Μάιο του 2026 είναι πυκνό.

Η επερχόμενη Eurovision θα πραγματοποιηθεί μέσα προς τέλη Μαΐου. Είτε στις 12, 14, 16 του μήνα ή στις 19, 21, 23. Αυτές οι ημερομηνίες είναι «ελεύθερες» δεδομένου ότι πριν και μετά είναι ήδη προγραμματισμένα άλλα γεγονότα κυρίως αθλητικά.

Στις 28, 29 Απριλίου και στις 5 Μαΐου 2026 θα πραγματοποιηθεί η ημιτελική φάση του UEFA Champions League και ο τελικός είναι «κλειδωμένος» για τις 30 Μαΐου.

Στις 30 Απριλίου και στις 7 Μαΐου 2026 θα πραγματοποιηθούν και θα καλυφθούν τηλεοπτικά οι ημιτελικοί του UEFA Europa League, με τον τελικό να έχει προσδιορισθεί στις 20 του ίδιου μήνα.

Στις 23/5 εν τω μεταξύ είναι ο τελικός του Κυπέλλου ποδοσφαίρου Γερμανίας και την ίδια ημέρα ο κατατακτήριος αγώνας για το Gran Prix του Καναδά στην Formula 1.

Επίσης ORF και EBU αμφιταλαντεύονται για την πόλη στην οποία θα διεξαχθεί η πανευρωπαϊκή τραγουδιστική διοργάνωση. Υποψήφιες είναι η Βιέννη και το Ίνσμπρουκ. Είναι άλλωστε οι μόνες πόλεις οι οποίες υπέβαλαν υποψηφιότητες/προσφορές εντός προθεσμίας (4/7).

Οι ενδιαφερόμενες πόλεις και δήμοι πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που έχει θέσει η EBU, τα οποία περιλαμβάνουν μια πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα εκδηλώσεων με κατάλληλη χωρητικότητα και υποδομές, καλές διεθνείς συγκοινωνιακές συνδέσεις, επαρκείς εγκαταστάσεις στην περιοχή, καθώς και ικανότητα οργάνωσης, ασφάλειας και βιώσιμης υλοποίησης της διοργανώτριας πόλης.

Η τελική απόφαση για την πόλη που θα φιλοξενήσει την Eurovision 2026 θα ληφθεί από την Αυστριακή Ραδιοτηλεόραση (ORF) και την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU). Περαιτέρω συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν με αξιωματούχους τόσο από το Ίνσμπρουκ όσο και από τη Βιέννη.

Οι δύο πόλεις θα βαθμολογηθούν με βάση μια σειρά κριτηρίων. Το πιο σημαντικό είναι ο χώρος διεξαγωγής, ο οποίος πρέπει να μπορεί να φιλοξενήσει τουλάχιστον 10.000 θεατές και να είναι διαθέσιμος για έξι έως οκτώ εβδομάδες για τις προετοιμασίες.

Η πόλη θα πρέπει επίσης να διαθέτει ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις για χιλιάδες αντιπροσώπους, δημοσιογράφους και θεατές. Είναι επίσης υποχρεωτική η ύπαρξη ενός κέντρου Τύπου για 1.500 δημοσιογράφους στον κύριο χώρο διεξαγωγής ή κοντά σε αυτόν.

Η τελική ανακοίνωση για την πόλη που θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό αναμένεται μεθαύριο, 20 Αυγούστου.

Η Eurovision 2026 θα είναι η τρίτη διοργάνωση που θα φιλοξενήσει η Αυστρία, μετά τις προηγούμενες εκδόσεις του 1967 και του 2015.

