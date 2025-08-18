ΑΝΤ1: Στο «Grand Hotel» το ρίξαν στις… γκράντ διακοπές και τις γκραντ βουτιές – Απρόσμενες εξελίξεις στα παρασκήνια (Videos)

Με απειλή «όπλου» η Δάφνη Λαμπρόγιαννη δίνει σαφή εντολή και δηλώνει με εύγλωττο τρόπο τις προθέσεις της στον Γιώργο Γεροντιδάκη σε μια σκηνή γεμάτη ένταση και αδρεναλίνη την οποία απαθανάτισε ο τηλεοπτικός φακός στα γυρίσματα του νέου – δεύτερου – κύκλου επεισοδίων της σειράς «Grand Hotel» του ΑΝΤ1.

Σε άλλη σκηνή ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης τα «βρήκε σκούρα» ως Χρόνης Κομνηνός, ενώ μεταξύ άλλων που συμβαίνουν στο πλατό ο Δημήτρης Κίτσος και ο Στάθης Κόικας πετάνε τις ευθύνες από πάνω τους σαν… μπαλάκι.

