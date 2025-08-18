ΑΝΤ1: Στο «Grand Hotel» το ρίξαν στις… γκράντ διακοπές και τις γκραντ βουτιές – Απρόσμενες εξελίξεις στα παρασκήνια (Videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με απειλή «όπλου» η Δάφνη Λαμπρόγιαννη δίνει σαφή εντολή και δηλώνει με εύγλωττο τρόπο τις προθέσεις της στον Γιώργο Γεροντιδάκη σε μια σκηνή γεμάτη ένταση και αδρεναλίνη την οποία απαθανάτισε ο τηλεοπτικός φακός στα γυρίσματα του νέου – δεύτερου – κύκλου επεισοδίων της σειράς «Grand Hotel» του ΑΝΤ1.
Σε άλλη σκηνή ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης τα «βρήκε σκούρα» ως Χρόνης Κομνηνός, ενώ μεταξύ άλλων που συμβαίνουν στο πλατό ο Δημήτρης Κίτσος και ο Στάθης Κόικας πετάνε τις ευθύνες από πάνω τους σαν… μπαλάκι.
Διαβάστε επίσης
Η σειρά ντοκιμαντέρ για τον Κόλιν Κάπερνικ δεν θα προβληθεί από το ESPN
Αθλητική Κυριακή: Τα backstage του trailer της εκπομπής με Βραχάλη και Μαυρογιαννίδη (Video-Photos)
«Νωρίς νωρίς»: Το ξεκαρδιστικό τρέιλερ με Κρατερό Κατσούλη και Μαρία Ηλιάκη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.