ΑΝΤ1: Στο «Grand Hotel» το ρίξαν στις… γκράντ διακοπές και τις γκραντ βουτιές – Απρόσμενες εξελίξεις στα παρασκήνια (Videos)

18.08.2025 10:04
grand_hoteL_new

Με απειλή «όπλου» η Δάφνη Λαμπρόγιαννη δίνει σαφή εντολή και δηλώνει με εύγλωττο τρόπο τις προθέσεις της στον Γιώργο Γεροντιδάκη σε μια σκηνή γεμάτη ένταση και αδρεναλίνη την οποία απαθανάτισε ο τηλεοπτικός φακός στα γυρίσματα του νέου – δεύτερου – κύκλου επεισοδίων της σειράς «Grand Hotel» του ΑΝΤ1.

Σε άλλη σκηνή ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης τα «βρήκε σκούρα» ως Χρόνης Κομνηνός, ενώ μεταξύ άλλων που συμβαίνουν στο πλατό ο Δημήτρης Κίτσος και ο Στάθης Κόικας πετάνε τις ευθύνες από πάνω τους σαν… μπαλάκι.

trump_zelensky_1808_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Οι απαιτήσεις του Τραμπ για ειρηνευτική συμφωνία αφήνουν τον Ζελένσκι με μόνο κακές επιλογές

plevris
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πλεύρης και ο Άρειος Πάγος

qantas new
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Πρόστιμο μαμούθ στην Qantas για παράνομη απόλυση εργαζόμενων

davidbowie_ap_file
ΜΟΥΣΙΚΗ

Podcast αφερωμένο στον David Bowie με παρουσιάστρια την Kate Moss

gaza-paidia
ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής Αμνηστία για Γάζα: «Το Ισραήλ διεξάγει μια σκόπιμη εκστρατεία λιμού»

noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

epidoma new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Οδηγός για το επίδομα των 250 € τον Νοέμβριο - Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι θα το χάσουν

parasxou
LIFESTYLE

Γέννησε η Γεωργία Παράσχου - Πατέρας για πρώτη φορά ο Ολυμπιονίκης, Παύλος Καγιαλής

