«Νωρίς νωρίς»: Το ξεκαρδιστικό τρέιλερ με Κρατερό Κατσούλη και Μαρία Ηλιάκη

Τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη ετοιμάζεται να υποδεχτεί τη νέα τηλεοπτική σεζόν η ΕΡΤ.

Ανήμερα της Παναγίας βγήκε στον αέρα το πρώτο τρέιλερ της νέας ψυχαγωγικής εκπομπής, που θα λέγεται «Νωρίς νωρίς».

Στο βίντεο, οι δύο παρουσιαστές φαίνονται να κοιμούνται ήρεμα στα κρεβάτια τους, μέχρι που δέχονται ένα απρόσμενο… ξύπνημα.

«Κρατερέ, είναι επτά παρά τέταρτο», λέει η Μαρία Ηλιάκη στον νέο της συνεργάτη, ξυπνώντας τον μέσω τηλεφώνου.

«Νωρίς νωρίς με θυμήθηκες, βρε Μαρία», απαντά ο Κρατερός Κατσούλης, επιβεβαιώνοντας πως η νέα εκπομπή είναι πλέον γεγονός.

