16.08.2025 14:17

«Νωρίς νωρίς»: Το ξεκαρδιστικό τρέιλερ με Κρατερό Κατσούλη και Μαρία Ηλιάκη

16.08.2025 14:17
katsoulis_iliaki

Τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη ετοιμάζεται να υποδεχτεί τη νέα τηλεοπτική σεζόν η ΕΡΤ.

Ανήμερα της Παναγίας βγήκε στον αέρα το πρώτο τρέιλερ της νέας ψυχαγωγικής εκπομπής, που θα λέγεται «Νωρίς νωρίς».

Στο βίντεο, οι δύο παρουσιαστές φαίνονται να κοιμούνται ήρεμα στα κρεβάτια τους, μέχρι που δέχονται ένα απρόσμενο… ξύπνημα.

«Κρατερέ, είναι επτά παρά τέταρτο», λέει η Μαρία Ηλιάκη στον νέο της συνεργάτη, ξυπνώντας τον μέσω τηλεφώνου.

«Νωρίς νωρίς με θυμήθηκες, βρε Μαρία», απαντά ο Κρατερός Κατσούλης, επιβεβαιώνοντας πως η νέα εκπομπή είναι πλέον γεγονός.

axaia_prothesmia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Νέα προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό – «Πήγα να σβήσω τις καύτρες»

fwtia_ileia
ΕΛΛΑΔΑ

Μάχη με τις φλόγες σε Ηλεία και Καλάβρυτα – 112 για ετοιμότητα των κατοίκων στις περιοχές

OAKA1
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΑΚΑ: 6 συλλήψεις πριν από τον ποδοσφαιρικό αγώνα – Πήγαν στο γήπεδο με ναρκωτικά, κροτίδα και λέιζερ

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Συνελήφθη 17χρονος που λήστεψε και έστειλε στο νοσοκομείο 15χρονο – Αναζητούνται οι συνεργοί του

mitsotakis hios (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χίος: Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Βολισσού – «Ο πόνος των κατοίκων αβάσταχτος»

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

mougopetros-new
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί - Πρώτη φορά μετά από 4 μήνες (Video)

MAZWNAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άθλια μεθόδευση από την οικογένειά του ο εγκλεισμός, ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε μηνύσεις» λέει ο δικηγόρος του

POUTIN_XEIRONOMIA_ALASKA
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Τον ρώτησαν «πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους» – Η μη λεκτική απάντηση που θα συζητηθεί

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

