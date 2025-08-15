search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 11:15
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.08.2025 10:20

Χριστίνα Βραχάλη: Και επισήμως στην ΕΡΤ – «22 χρόνια μετά, επιστρέφω εκεί από όπου ξεκίνησα»

15.08.2025 10:20
vrachali-new

Στη δημόσια τηλεόραση θα… «παίζει μπάλα» στο εξής η Χριστίνα Βραχάλη έπειτα από την αποχώρηση της από το OPEN όπου βρέθηκε για οκτώ χρόνια.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η αθλητικογράφος αποκάλυψε ότι θα τη βλέπουμε στη μακροβιότερη αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ που δε είναι άλλη από την «Αθλητική Κυριακή».

Το βράδυ της Πέμπτης, μέσα από τα social media, η Χριστίνα Βραχάλη ανήρτησε το τρέιλερ για τον νέο κύκλο της επιτυχημένης εκπομπής την οποία και θα συμπαρουσιάζει μαζί με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη.

«Αυτή η μουσική… Που ακούω από παιδί… Αυτή η εκπομπή… Που βλέπω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου… Και που ήθελα πάντα να είμαι κομμάτι της από όποιο μετερίζι μου δινόταν η ευκαιρία. 22 χρόνια μετά, επιστρέφω εκεί από όπου ξεκίνησα. Επιστρέφω στους διαδρόμους που έτρεχα όταν ήμουν παιδί και περίμενα τον μπαμπά μου να βγει από τα μοντάζ. Η συγκίνηση μου είναι μεγάλη. Η ευθύνη ακόμα μεγαλύτερη. Άπειρη ευγνωμοσύνη. Πέτρο μου, πάμε γερά. Θα χαιρόταν αν μας έβλεπε μαζί ο Βασίλης» έγραψε στη λεζάντα.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Αντιμέτωπη με «λουκέτο» η εταιρεία της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης

Πρώτη σε τηλεθέαση η μετάδοση του αγώνα Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ χθες (13/8) απο το Mega για το UEFA Super Cup

Δημοσιογράφοι του AFP στη Γάζα: Πεινασμένοι, εκτοπισμένοι, εξουθενωμένοι – Συγκλονιστική συνέντευξη του διευθυντή Διεθνών Ειδήσεων του Πρακτορείου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Lamborghini-Fenomeno-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Lamborghini Fenomeno: Τόσο «εκκωφαντικό» που θα μπορούσε να καταγραφεί στη κλίμακα Ρίχτερ

mareba new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στα Χανιά για την γιορτή του Δεκαπενταύγουστου ο Κυριάκος Μητσοτάκης 

liagkas-antona-new
LIFESTYLE

Μαρία Αντωνά: Ρομαντική «απόδραση» στο Παλέρμο με τον Γιώργο Λιάγκα (Video/Photos)

androulakis_1508
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με αναφορά στις πυρκαγιές το μήνυμα Ανδρουλάκη για τον Δεκαπενταύγουστο

smagadou-new
LIFESTYLE

Όλγα Σμάγαδου: «Δυστυχώς ήρθα αντιμέτωπη με τοξικές συμπεριφορές από πολύ νωρίς στην τηλεόραση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mixalis_mitrousis_ndp_file
LIFESTYLE

Μιχάλης Μητρούσης για σχόλιο Παύλου Χαϊκάλη: «Κρεβάτι κάνουν το θέατρο όποιοι θέλουν να το κάνουν κρεβάτι»

key_img11
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο υβριδικό Suzuki SUV με χώρους και αυτόματο κιβώτιο στην Ελλάδα

GNA_GENNIMATAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Γεννηματάς»: Έκοψαν την άδεια στην εργαζόμενη που κατηγγειλε το ατύχημα με το ασανσέρ - «Εκδικητική η συμπεριφορά της διοίκησης», σκληρή απάντηση και σε Γεωργιάδη

ninios-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Γιώργος Νινιός: Υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στα Seoul International Drama Awards 2025 ο ηθοποιός

mazonakis-new
LIFESTYLE

Μαζωνάκης για τον εγκλεισμό στο ψυχιατρείο: «Με τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 11:14
Lamborghini-Fenomeno-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Lamborghini Fenomeno: Τόσο «εκκωφαντικό» που θα μπορούσε να καταγραφεί στη κλίμακα Ρίχτερ

mareba new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στα Χανιά για την γιορτή του Δεκαπενταύγουστου ο Κυριάκος Μητσοτάκης 

liagkas-antona-new
LIFESTYLE

Μαρία Αντωνά: Ρομαντική «απόδραση» στο Παλέρμο με τον Γιώργο Λιάγκα (Video/Photos)

1 / 3