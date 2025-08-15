Χριστίνα Βραχάλη: Και επισήμως στην ΕΡΤ – «22 χρόνια μετά, επιστρέφω εκεί από όπου ξεκίνησα»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στη δημόσια τηλεόραση θα… «παίζει μπάλα» στο εξής η Χριστίνα Βραχάλη έπειτα από την αποχώρηση της από το OPEN όπου βρέθηκε για οκτώ χρόνια.
Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η αθλητικογράφος αποκάλυψε ότι θα τη βλέπουμε στη μακροβιότερη αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ που δε είναι άλλη από την «Αθλητική Κυριακή».
Το βράδυ της Πέμπτης, μέσα από τα social media, η Χριστίνα Βραχάλη ανήρτησε το τρέιλερ για τον νέο κύκλο της επιτυχημένης εκπομπής την οποία και θα συμπαρουσιάζει μαζί με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη.
«Αυτή η μουσική… Που ακούω από παιδί… Αυτή η εκπομπή… Που βλέπω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου… Και που ήθελα πάντα να είμαι κομμάτι της από όποιο μετερίζι μου δινόταν η ευκαιρία. 22 χρόνια μετά, επιστρέφω εκεί από όπου ξεκίνησα. Επιστρέφω στους διαδρόμους που έτρεχα όταν ήμουν παιδί και περίμενα τον μπαμπά μου να βγει από τα μοντάζ. Η συγκίνηση μου είναι μεγάλη. Η ευθύνη ακόμα μεγαλύτερη. Άπειρη ευγνωμοσύνη. Πέτρο μου, πάμε γερά. Θα χαιρόταν αν μας έβλεπε μαζί ο Βασίλης» έγραψε στη λεζάντα.
