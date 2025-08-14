Πρώτη σε τηλεθέαση η μετάδοση του αγώνα Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ χθες (13/8) απο το Mega για το UEFA Super Cup

Θέαμα και με στοιχεία θρίλερ διέθετε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση των κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων Παρί Σεν Ζερμέν και Τότεναμ, την οποία μετέδωσε απευθείας το Mega χθες βράδυ με αποτέλεσμα να αναδειχθεί πρώτη επιλογή των περισσότερων από εκείνους που διατηρούν τέτοιες -χρονιάρες- ημέρες… σχέση με την τηλεόραση.

Αρκετός κόσμος μοιράστηκε στα δελτία ειδήσεων καναλιών, σύμφωνα με τη Nielsen, θέλοντας να μάθει τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα σε όλη την χώρα αλλά και τον κόσμο, ενώ ξεχώρισε και η κλασική κωμωδία «Έξω οι κλέφτες».

Διαβάστε επίσης:

Δημοσιογράφοι του AFP στη Γάζα: Πεινασμένοι, εκτοπισμένοι, εξουθενωμένοι – Συγκλονιστική συνέντευξη του διευθυντή Διεθνών Ειδήσεων του Πρακτορείου

Τηλεθέαση «ήλθον, είδον, απήλθον», στα κανάλια την επόμενη (13/8) των απειλητικών πυρκαγιών

Λάκης Λαζόπουλος: Δηκτική απάντηση μέσω Instragram και έκτακτου «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» σε βουλευτικές θεωρήσεις για τις πυρκαγιές