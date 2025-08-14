search
ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 19:14
14.08.2025 18:08

Πρώτη σε τηλεθέαση η μετάδοση του αγώνα Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ χθες (13/8) απο το Mega για το UEFA Super Cup

14.08.2025 18:08
uefa-super-cup_1408_1920-1080_new
credit: AP

Θέαμα και με στοιχεία θρίλερ διέθετε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση των κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων Παρί Σεν Ζερμέν και Τότεναμ, την οποία μετέδωσε απευθείας το Mega χθες βράδυ με αποτέλεσμα να αναδειχθεί πρώτη επιλογή των περισσότερων από εκείνους που διατηρούν τέτοιες -χρονιάρες- ημέρες… σχέση με την τηλεόραση.

Αρκετός κόσμος μοιράστηκε στα δελτία ειδήσεων καναλιών, σύμφωνα με τη Nielsen, θέλοντας να μάθει τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα σε όλη την χώρα αλλά και τον κόσμο, ενώ ξεχώρισε και η κλασική κωμωδία «Έξω οι κλέφτες».

Διαβάστε επίσης:

Δημοσιογράφοι του AFP στη Γάζα: Πεινασμένοι, εκτοπισμένοι, εξουθενωμένοι – Συγκλονιστική συνέντευξη του διευθυντή Διεθνών Ειδήσεων του Πρακτορείου

Τηλεθέαση «ήλθον, είδον, απήλθον», στα κανάλια την επόμενη (13/8) των απειλητικών πυρκαγιών

Λάκης Λαζόπουλος: Δηκτική απάντηση μέσω Instragram και έκτακτου «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» σε βουλευτικές θεωρήσεις για τις πυρκαγιές

patra-dikastiria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Εξαγριωμένο πλήθος προπηλάκισε έξω από τα δικαστήρια τους δύο συλληφθέντες για εμπρησμό – «Κάψατε όλη την πόλη» (Video)

klimakia2
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατολική Αττική: 15 σπίτια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα – 9 στη Λαυρεωτική, 6 στον Σαρωνικό

lewis_hamilton_new
LIFESTYLE

Λιούις Χάμιλτον: Στην Πάρο για διακοπές ο πρωταθλητής της F1 πριν το Grand Prix στην Ολλανδία

METRO2
ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Έτσι θα κινηθούν τα ΜΜΜ

kostas_peletidis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πελετίδης απαντά σε Κεφαλογιάννη: «Η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο Δήμαρχος»

gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

kallianos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Kαρφιά» Καλλιάνου σε Βούλτεψη για τους εθελοντές πυροσβέστες - «Τέτοιου είδους θεωρίες πρέπει να αποφεύγονται»

ninios-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Γιώργος Νινιός: Υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στα Seoul International Drama Awards 2025 ο ηθοποιός

semertzidou mageirias 554- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει ότι έλαβε 2,5 εκατ. ευρώ ο σύντροφος της Σεμερτζίδου - «Πήρα περίπου 620.000 ευρώ, συνεχώς με έλεγχουν»

mixalis_mitrousis_ndp_file
LIFESTYLE

Μιχάλης Μητρούσης για σχόλιο Παύλου Χαϊκάλη: «Κρεβάτι κάνουν το θέατρο όποιοι θέλουν να το κάνουν κρεβάτι»

