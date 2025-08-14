search
14.08.2025 17:37

Δημοσιογράφοι του AFP στη Γάζα: Πεινασμένοι, εκτοπισμένοι, εξουθενωμένοι – Συγκλονιστική συνέντευξη του διευθυντή Διεθνών Ειδήσεων του Πρακτορείου

14.08.2025 17:37
gaza_dimosiografoi_1408_1920-1080_new
credit: AP

«Κάποιοι από τους ελεύθερους επαγγελματίες δημοσιογράφους μας έχουν χάσει 20 ή 30 κιλά. Ο καθημερινός αγώνας του να εξασφαλίσουν τροφή για τους ίδιους και τις οικογένειες τους είναι απίστευτος».

Με τα λόγια αυτά, ο διευθυντής του τομέα Global News του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (Agance France-Presse/ AFP) Φιλ Τσέτγουιντ περιγράφει την -αδιανόητη- κατάσταση στην οποία επιτελούν το λειτούργημα τους οι εξωτερικοί συνεργάτες δημοσιογράφοι του ειδησεογραφικού οργανισμού σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο Ινστιτούτο Reuters για τη Δημοσιογραφία της Οξφόρδης και την δημοσιογράφο Μαρίνα Ανταμί.

Στα τέλη Ιουλίου, τέσσερις από τους μεγαλύτερους παρόχους διεθνών ειδήσεων προειδοποίησαν ότι οι δημοσιογράφοι τους στη Γάζα λιμοκτονούσαν.

AFP, AP, BBC News και Reuters εξέδωσαν κοινή έκκληση προς το Ισραήλ να επιτρέψει στους δημοσιογράφους να εισέρχονται και να εξέρχονται από τη Λωρίδα της Γάζας και να επιτρέψει την παράδοση επαρκών ποσοτήτων τροφίμων στους κατοίκους της περιοχής.

Νωρίτερα, με διαφορά μερικών ωρών το Γαλλικό Πρακτορείο είχε απευθύνει δραματική έκκληση για τους δημοσιογράφους στη Γάζα που απειλούνταν από λιμό.

«Από την ίδρυση του AFP, τον Αύγουστο του 1944, έχουμε χάσει δημοσιογράφους σε συγκρούσεις, έχουμε τραυματίες και αιχμαλώτους στις τάξεις μας, αλλά κανένας από εμάς δεν θυμάται να έχει δει συνάδελφο να πεθαίνει από την πείνα… Κινδυνεύουμε να μάθουμε για το θάνατό τους ανά πάσα στιγμή, και αυτό είναι αφόρητο», αναφέρει ο Φιλ Τσέτγουιντ.

Η διεύθυνση του ειδησεογραφικού οργανισμού κάλεσε τις ισραηλινές αρχές να επιτρέψουν στους ανεξάρτητους δημοσιογράφους της να εγκαταλείψουν τη Γάζα.

Ως διευθυντής του τομέα Παγκόσμιων Ειδήσεων, ο Τσετγουιντ είναι υπεύθυνος για όλους τους δημοσιογράφους της AFP και για το σύνολο της δημοσιογραφικής της δραστηριότητας. Με αριθμούς το δίκτυο των ανταποκριτών και διαπιστευμένων του AFP ανέρχεται σε περίπου 1.700 ρεπορτερς σε περισσότερες από 150 χώρες.

Στη Γάζα εξηγεί ο Τσετγουιντ στο Ινστιτούτο Reuters η κατάσταση είναι εξόχως τραγική για τους ελεύθερους επαγγελματίες δημοσιογράφου του AFP αλλά και άλλων συναδέλφων τους διότι «ζουν υπό την απειλή βομβαρδισμών, εκτοπισμού και πείνας, ενώ παράλληλα καταγράφουν την καταστροφή των γειτονιών τους για το κοινό σε όλο τον κόσμο».

Μία ημέρα πριν από τη συνέντευξη του διευθυντή Παγκόσμιων Ειδήσεων του AFP στο πανεπιστημιακό Ινστιτούτο για τη μελέτη της Δημοσιογραφίας, στοχευμένη ισραηλινή επίθεση «θέρισε» τις ζωές έξι Παλαιστίνων δημοσιογράφων και μελών τηλεοπτικού συνεργείο μεταξύ των οποίων και ο  ανταποκριτής του Al Jazeera, Ανάς αλ Σαρίφ.

Η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων CPJ είχε προειδοποιήσει ότι η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο μόλις πριν από λίγες εβδομάδες.

«Οι δημοσιογράφοι μας έχουν αναγκαστεί να επικεντρωθούν στο να κρατήσουν τις οικογένειες και τους συγγενείς τους ζωντανούς και να τους ταΐσουν. Και αυτό απαιτεί πολύ χρόνο, άγχος και δουλειά κάθε μέρα. Μερικές φορές αυτό σημαίνει μετακόμιση σε άλλο σπίτι, διαμέρισμα ή μέρος, επειδή οι κίνδυνοι εμφανίζονται και εξαφανίζονται συνεχώς. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι καταφέρνουν να κάνουν οποιαδήποτε δουλειά», σημειώνει ο Φιλ Τσετγουιντ, μεταξύ άλλων, στη συνέντευξη του.

