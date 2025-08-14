search
14.08.2025 16:18

Λάκης Λαζόπουλος: Δηκτική απάντηση μέσω Instragram και έκτακτου «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» σε βουλευτικές θεωρήσεις για τις πυρκαγιές

Με δύο stories στο Instagram ο Λάκης Λαζόπουλος απάντησε με δηκτικό τρόπο σε θεωρήσεις στελέχους του κυβερνώντος κόμματος για την -κατά ισχυρισμούς του- ελλειμματική συμμετοχή  εθελοντών πυροσβεστών στις πρόσφατες σαρωτικές πυρκαγιές που έφθασαν, μεταξύ άλλων, έως το «κατώφλι» της τρίτης μεγαλύτερης πόλης, σε πληθυσμό, της Ελλάδας, την Πάτρα.

Σαν σε έκτακτο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» ο Λαζόπουλος πήρε θέση, γράφοντας και αναρτώντας στο Instagram:

«Πάρε την Porsche να σβήσεις τη φωτιά!

Τα Canadair της χούντας δεν μπορούν πλέον!

Γίνανε πολύ βόρειοι οι άνεμοι!

Επιπλέον δεν βρήκαμε καλή μίζα για να κάνουμε την αγορά.

Θα προσπαθήσουμε και την άλλη τετραετία.

Εθελοντές τρέξτε!

Οι «καθιστοί» πατριώτες σας χρειάζονται!

Τους εποχικούς δασοπυροσβέστες τους πετάξανε!

Σ’ αυτή τη χώρα γεννιούνται Έλληνες αλλά προκόβουν μόνο όσοι γίνουν κομματικοί υπάλληλοι!

Οι υπόλοιποι εθελοντές.

Το θράσος μεγαλύτερο από τις φωτιές.

Κι η υπομονή μας άπειρη σαν θάλασσα!

Αλ τσαντήρι news».

