14.08.2025 12:15

OPEN: «Ζωντανά» σήμερα (14/8) το βράδυ το κρίσιμο ματς Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ (video)

OPEN_Wolfsberger-PAOK

Ο αγώνας που θα κρίνει την πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play off του UEFA Europa League θα μεταδοθεί σήμερα στις 20.00 από το Open.

Ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί στο γήπεδο του Κλάγκενφουρτ για τον δεύτερο αγώνα του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League με αντίπαλο τη αυστριακή Βόλφσμπεργκερ.

Η αυστριακή ομάδα και κυπελλούχος της περασμένης σεζόν αποδείχθηκε στο πρώτο ματς της Τούμπας «σκληρό καρύδι». Έχασε αξιόλογες ευκαιρίες και κράτησε τον ΠΑΟΚ μακριά από την εστία της, για να αποσπάσει τη λευκή ισοπαλία.

Τώρα ο ΠΑΟΚ καλείται να αποδείξει την ανωτερότητα του. Οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου θα πρέπει να δείξουν στο γήπεδο ότι είναι πολύ πιο έμπειροι από τους αντιπάλους τους και το φαβορί του ζευγαριού για την πρόκριση στα play off της διοργάνωσης, τελευταίο «σκαλοπάτι» πριν την τελική φάση της league phase.

Την περιγραφή της κρίσιμης αναμέτρησης θα κάνει ο Αλέξης Σπυρόπουλος.

