ΕΡΤNews: Συμπληρώνεται διαρκώς το παζλ ενημέρωσης για τη σεζόν 2025-2026

Θεωρητικά στις 25 Αυγούστου θα αρχίσει η νέα τηλεοπτική σεζόν για την ΕΡΤ και συγκεκριμένα το ΕΡΤNews, όπως θέλουν οι επικεφαλής στο Ραδιομεγαρο της Αγίας Παρασκευής και μεταφέρουν άνθρωποι κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων και εφαρμογής σχεδιασμών.

Ανεξαρτήτως προθέσεων και ημερομηνιών ο ειδησεογραφικός ορφανισμός ενημέρωσης της ΕΡΤ προετοιμάζεται για να σταθεί στο ύψος των προσδοκιών που έχουν καλλιεργηθεί για τη νέα τηλεοπτική σεζόν και όχι μόνον εκείνη.

Το ειδησεογραφικό κανάλι με τις μεταγραφικές κινήσεις του πρόσφατου διαστήματος δείχνει να θέλει να «ανεβάσει» στροφές.

Τα πρωινά δίδυμα- ήτοι Κατερίνα Δούκα– Κώστας Παπαχλιμίντζος και Στέλλα Παπαμιχαήλ – Γιώργος Σιαδήμας παραμένουν ως έχουν, ενώ στη ζώνη 13:00- 15:00 θα κάνουν εκπομπή οι Γιώργος Κακούσης – Νικολέτα Κρητικού, μεταγραφές από Action 24 και ΣΚΑΪ αντιστοίχως.

Πριν από ελάχιστα 24ώρα και έπειτα από βολιδοσκοπήσεις που είχαν προηγηθεί, θετικά ολοκληρώθηκαν οι επαφές επιτελικών της ΕΡΤ με τις δημοσιογράφους Αδαμαντία Λιόλιου και Στέλλα Στυλιανού.

Η Αδαμαντία Λιόλιου, μέχρι τώρα ήταν στο Open, είχε ξεχωρίσει ως απεσταλμένη σε εμπόλεμες περιοχές , ενώ παρουσίαζε μέχρι τώρα με την Έφη Κουτσοκώστα την εκπομπή «Status Quo», διαδεχόμενη τον Σωτήρη Δανέζη, έως ότου εκείνος μετακινήθηκε στην ΕΡΤ και το ΕΡΤNews (με την εκπομπή «Forcé»).

Η Λιόλιου θα αναλάβει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του καναλιού τα Σαββατοκύριακα και θα συνεχίσει τις αποστολές σε εμπόλεμες ζώνες ή σε περιοχές που βρίσκονται σε κρίση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Από τον άλλο μήνα, επίσης, θα έχει πλήρη δραστηριοποίηση- σε ενημερωτική εκπομπή το πιθανότερο- η Στέλλα Στυλιανού προερχόμενη από το Mega.

Στο πλαίσιο περεταίρω ενίσχυσης του περιεχομένου του ΕΡΤNews θα δημιουργηθεί μια καθημερινή βραδινή εκπομπή (δίωρης διάρκειας) με εναλλασσόμενους παρουσιαστές.

Εκεί λέγεται θα αξιοποιηθεί- έπειτα από καιρό- ο χαμηλών τόνων Αντώνης Αλαφογιώργος ο οποίος είχε αποσπασθεί, κατά ΕΡΤικές πηγές, στον Περιφερειάρχη Κρήτης.

H νέα ενότητα στο δίωρο 22:00- 24:00 θα τιτλοφορείται «Βραδινή ενημέρωση» και σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του ΔΣ της ΕΡΤ θα αφομοιώσει τις εκπομπές ««Επίλογος» και «ΕΡΤ Talks».

Στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου παραμένει το δίδυμο Δημήτρη Κοτταρίδη– Νίνας Κασσιμάτη που θα συνεχίσει να κάνει ενημερωση από τα αξημέρωτα και αναζητείται ένα ακόμη δίδυμο για το δίωρο 10:00- 12:00.

Κατά μια εκδοχή δεν αποκλείεται να αξιοποιηθεί στην ζώνη αυτή (δηλαδή το δίωρο 10:00- 12:00) η Στυλιανού και μένει να αποφασιστεί με ποίον συνάδελφο της θα μοιράζεται την παρουσίαση της εκπομπής. Κατά μια άλλη εκδοχή η δημοσιογράφος θα αξιοποιθεί στα δελτία ειδήσεων του ΕΡΤNews.

Στο υπόλοιπο πρόγραμμα του γουίκεντ, με όσα έχουν γίνει γνωστά για την ώρα, δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις.

Στο μεταξύ, από σήμερα (14/8) το ΕΡΤNews θα… «παίζει» μπάσκετ με την Εθνική ομάδα.

Διαβάστε επίσης:

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 14 Αυγούστου

Reuters για τις πυρκαγιές στη Μεσόγειο: «Η κλιματική κρίση μας ψήνει ζωντανούς»

Οι ενημερώσεις από τα πύρινα μέτωπα έδωσαν πόντους τηλεθέασης στα κανάλια την Τρίτη (12/8)