Τηλεθέαση «ήλθον, είδον, απήλθον», στα κανάλια την επόμενη (13/8) των απειλητικών πυρκαγιών

Τα κανάλια τα οποία με τη δυναμική τους, κατά κύριο λόγο, επηρεάζουν τον γενικό δείκτη τηλεθέαση της Nielsen χθες εμφάνισαν κάμψη στις επιδόσεις τους στοιχείο που υποδηλώνει την πρόσκαιρη συγκέντρωση τηλεθεατών κατά το προηγούμενη 24ωρο σε αυτά, λόγω της κρισιμότητας από τα μέτωπα των πυρκαγιών.

Στη σούμα το μερίδιο των 10 καναλιών εθνικής εμβέλειας έφθασε στο 69% την Τετάρτη, όταν την προηγούμενη ημέρα είχε διαμορφωθεί στο 71,2% (από 68,5% τη Δευτέρα).

Alpha, Mega, ANT1, ΣΚΑΪ κατέγραψαν απώλειες, όπως και η ΕΡΤ1 (αλλά στον ελάχιστο δυνατό βαθμό), ενώ αμετάβλητη ήταν η επίδοση του Open από τη μία ημέρα στην άλλη.

Τις περισσότερες προτιμήσεις πάντως εξακολούθησε να συγκεντρώνει ο Alpha με δεύτερο το Mega.

Ενδεικτικό επίσης είναι πως, ενώ την Τρίτη τέσσερα κανάλια κατάφεραν διψήφια μερίδια τηλεθέασης, την επόμενη ημέρα μόνον δύο εμφάνισαν διψήφια νούμερα στα κύρια μέρη των μεριδίων τους.

Διαβάστε επίσης:

Λάκης Λαζόπουλος: Δηκτική απάντηση μέσω Instragram και έκτακτου «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» σε βουλευτικές θεωρήσεις για τις πυρκαγιές

ΕΡΤ: Ετοιμάζει σειρά ντοκιμαντέρ για τις «Κυρίες του ρεμπέτικου» – Στο «τιμόνι» της μια σημαντική καλλιτέχνις

OPEN: «Ζωντανά» σήμερα (14/8) το βράδυ το κρίσιμο ματς Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ (video)